Мей заявила, що Британія може не вийти з ЄС, якщо парламент не підтримає угоду про Brexit

"Підтримайте це, і Велика Британія покине Євросоюз. Відкиньте це, і ніхто не знає, що станеться", - сказала прем’єрка.

Велика Британія може взагалі ніколи не вийти з Євросоюзу, якщо парламент королівства не підтримає угоду уряду з ЄС щодо Brexit. Про це заявила прем’єр-міністерка країни Тереза Мей.

Тереза Мей спробувала натиснути на парламент, який у вівторок, 12 березня, має вдруге голосувати за угоду уряду про вихід з ЄС. Перше голосування завершилося поразкою Мей, повідомляє "Громадське"

"Підтримайте це, і Велика Британія покине Євросоюз. Відкиньте це, і ніхто не знає, що станеться", - сказала прем’єрка.

Вона додала, що негативне голосування парламенту може призвести до «місяців суперечок» щодо Brexit.

"Якщо ми підемо цим шляхом, то ми можемо взагалі ніколи не покинути ЄС", - наголосила Мей.

Нагадаємо, що 15 січня депутати парламенту Великої Британії відхилили угоду про вихід країни з Європейського Союзу, на якій наполягала прем'єр-міністерка Тереза Мей. Відтак Сполучене Королівство або залишить ЄС без угоди, або відтермінує Brexit, або домовлятиметься про нову угоду чи нові умови виходу.