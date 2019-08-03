Мей заявила, що Британія може не вийти з ЄС, якщо парламент не підтримає угоду про Brexit
Тереза Мей спробувала натиснути на парламент, який у вівторок, 12 березня, має вдруге голосувати за угоду уряду про вихід з ЄС. Перше голосування завершилося поразкою Мей, повідомляє "Громадське"
"Підтримайте це, і Велика Британія покине Євросоюз. Відкиньте це, і ніхто не знає, що станеться", - сказала прем’єрка.
Вона додала, що негативне голосування парламенту може призвести до «місяців суперечок» щодо Brexit.
"Якщо ми підемо цим шляхом, то ми можемо взагалі ніколи не покинути ЄС", - наголосила Мей.
Нагадаємо, що 15 січня депутати парламенту Великої Британії відхилили угоду про вихід країни з Європейського Союзу, на якій наполягала прем'єр-міністерка Тереза Мей. Відтак Сполучене Королівство або залишить ЄС без угоди, або відтермінує Brexit, або домовлятиметься про нову угоду чи нові умови виходу.
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