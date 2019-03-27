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Мей заявила, що піде з посади прем'єр-міністра Великої Британії до наступного етапу переговорів по Brexit

Мей не буде відповідальною за наступний етап
Прем'єр-міністерка Великої Британії Тереза Мей заявила, що піде з посади до наступного етапу переговорів по Brexit.
Мей заявила, що піде з посади прем Фото: afp.com

Вона заявила депутатам від консервативної партії, що не буде відповідальною за наступний етап.

Водночас, вона не вказала дату своєї відставки.

Нагадаємо, що напередодні Євросоюз погодився відкласти Brexit з 29 березня на 22 травня, але за умови, що британська Палата громад проголосує за відповідну угоду наступного тижня. Якщо ж голосування провалиться утретє, Великобританія буде змушена залишити ЄС 12 квітня.

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27 03 2019 19:59
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