ПОЛІТИКА НОВИНИПрем'єр-міністерка Великої Британії Тереза Мей заявила, що піде з посади до наступного етапу переговорів по Brexit.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Мей заявила, що піде з посади прем'єр-міністра Великої Британії до наступного етапу переговорів по Brexit
Мей не буде відповідальною за наступний етап
Фото: afp.com
Вона заявила депутатам від консервативної партії, що не буде відповідальною за наступний етап.
Водночас, вона не вказала дату своєї відставки.
Нагадаємо, що напередодні Євросоюз погодився відкласти Brexit з 29 березня на 22 травня, але за умови, що британська Палата громад проголосує за відповідну угоду наступного тижня. Якщо ж голосування провалиться утретє, Великобританія буде змушена залишити ЄС 12 квітня.
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