Microsoft і Meta скорочують персонал на тлі зростання інвестицій у штучний інтелект

24 квітня 2026, 10:57
Компанії інвестуватимуть у штучний інтелект понад 100 мільярдів доларів кожна.
На тлі зростання витрат, пов'язаних з розробкою та впровадженням систем штучного інтелекту, технологічні компанії Meta та Microsoft оголосили про одні з найбільших скорочень персоналу за свою історію.
 
Про це пише The Guardian.
 
Власники брендів Facebook і Instagram звільнять близько 10% усіх співробітників, тобто 8 тисяч людей, а також відмовляться від 6 тисяч вакансій. Очільниця служби персоналу Meta Дженелл Гейл пояснила необхідність скорочень тим, що вони дозволять "збільшити інвестування в інших напрямках". 
 
Натомість CEO Марк Цукерберг навіть не приховує, що людей виставляють на вулицю, бо ШІ зменшує потребу у найманні працівників. Засновник компанії говорить, що задачі, на які раніше була потрібна велика команда, тепер виконуються одним талановитим співробітником. У Microsoft масові звільнення подають як "добровільну відставку" з фінансовими бонусами для тих співробітників, сума віку та досвіду роботи в компанії яких перевищує число 70. Таких у розробника Windows приблизно 8 тисяч.   
 
Голова відділу ШІ Microsoft Мустафа Сулейман стверджує, що штучний інтелект буде здатен замінити більшість офісних працівників вже через рік-півтора. Вже зараз 30% написання коду для програмного забезпечення здійснюється нейромережею. Обидва техногіганти оцінюють суму своїх інвестицій у штучний інтелект упродовж фіскального року у понад 100 мільярдів доларів.

 

Топи та стринги. Як друг Епштейна Лес Векснер сексуалізував дитячу моду – Дебора Френсіс-Вайт
Переклад iPress – 24 квітня 2026, 12:44
Чого чекати від Угорщини. Мадяр хоче повернути Австро-Угорську імперію на мапу – Politico
Переклад iPress – 24 квітня 2026, 10:54
Переклад iPress – 24 квітня 2026, 08:19
Переклад iPress – 23 квітня 2026, 17:08
Переклад iPress – 23 квітня 2026, 14:21
Переклад iPress – 23 квітня 2026, 11:53
Переклад iPress – 22 квітня 2026, 13:54
Переклад iPress – 22 квітня 2026, 11:32
