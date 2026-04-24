Microsoft і Meta скорочують персонал на тлі зростання інвестицій у штучний інтелект

Компанії інвестуватимуть у штучний інтелект понад 100 мільярдів доларів кожна.

На тлі зростання витрат, пов'язаних з розробкою та впровадженням систем штучного інтелекту, технологічні компанії Meta та Microsoft оголосили про одні з найбільших скорочень персоналу за свою історію.

Про це пише The Guardian.

Власники брендів Facebook і Instagram звільнять близько 10% усіх співробітників, тобто 8 тисяч людей, а також відмовляться від 6 тисяч вакансій. Очільниця служби персоналу Meta Дженелл Гейл пояснила необхідність скорочень тим, що вони дозволять "збільшити інвестування в інших напрямках".