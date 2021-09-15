Microsoft оголосив про програму зворотного викупу акцій обсягом до 60 мільярдів доларів

Microsoft виплатить дивіденди у розмірі 0,62 дол на акцію - це на 6 центів більше порівняно з попереднім кварталом

Корпорація Microsoft оголосила про програму зворотного викупу акцій на суму до 60 млрд дол - програма безстрокова і може бути припинена у будь-який момент.

Зазначається, що Microsoft виплатить дивіденди у розмірі 0,62 дол на акцію - це на 6 центів більше порівняно з попереднім кварталом.

Також у компанії оголосили про призначення віцеголовою Microsoft президента компанії Бреда Сміта.

Повідомляється, що наразі він очолює команду з понад 1500 співробітників у 54 країнах.

Сміт приєднався до Microsoft у 1993 році з юридичної фірми Covington&Burling, щоб керувати корпоративними та юридичними справами в Європі. Відповідно до біографії на сайті Microsoft, він став генеральним адвокатом у 2002 році і протягом наступного десятиліття займався вирішенням антимонопольних справ.

Сміт буде продовжувати звітувати перед виконавчим директором Сатьєю Наделлою, додали Microsoft.

Нагадаємо, корпорація Microsoft через поширення штаму "Дельта" відмовилась від планів повністю повернутися в офіси з 4 жовтня - компанія більше не буде вказувати єдину дату повернення до офлайн-роботи через непередбачуваність пандемії.