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Microsoft повідомила про атаки російських хакерів на корпоративні мережі через пристрої "інтернету речей"

Пристрої використовували в якості точки входу
Фахівці Центру аналізу загроз Microsoft виявили атаки на корпоративні мережі через пристрої "інтернету речей" із боку угруповання Strontium, також відомим як Fancy Bear і APT28, яке пов'язують із Головним управлінням Генштабу збройних сил Росії. У деяких випадках кіберзлочинцям навіть не доводилося нічого зламувати: досить ввести заводські паролі.
Microsoft повідомила про атаки російських хакерів на корпоративні мережі через пристрої "інтернету речей" Фото: logodesignlove.com

Фахівці виявили як мінімум три випадки подібних атак. Зловмисники намагалися отримати доступ до внутрішньої мережі через VOIP-телефон, офісний принтер і відеодекодер. У двох випадках виявилося досить ввести заводський пароль, а на третьому пристрої не було встановлено останнє оновлення безпеки, повідомляє "Громадське".

Пристрої використовували в якості точки входу. Через них хакери проникли у мережу і почали сканувати її у пошуку інших незахищених пристроїв із обліковими записами із високими привілеями.

Після отримання доступу до кожного з пристроїв зловмисники встановлювали скрипт для перехоплення трафіку в локальній мережі. При переміщенні між пристроями хакери також впроваджували скрипт для вкорінення в системі.

Фахівці вважають, що хакери пов'язані з угрупованням Strontium, також відомим як Fancy Bear і APT28.

Нагадаємо, що хакери з Ірану атакували 200 компаній по всьому світу.

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07 08 2019 19:39
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