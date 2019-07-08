Microsoft повідомила про атаки російських хакерів на корпоративні мережі через пристрої "інтернету речей"

Фахівці Центру аналізу загроз Microsoft виявили атаки на корпоративні мережі через пристрої "інтернету речей" із боку угруповання Strontium, також відомим як Fancy Bear і APT28, яке пов'язують із Головним управлінням Генштабу збройних сил Росії. У деяких випадках кіберзлочинцям навіть не доводилося нічого зламувати: досить ввести заводські паролі.

Фахівці виявили як мінімум три випадки подібних атак. Зловмисники намагалися отримати доступ до внутрішньої мережі через VOIP-телефон, офісний принтер і відеодекодер. У двох випадках виявилося досить ввести заводський пароль, а на третьому пристрої не було встановлено останнє оновлення безпеки, повідомляє "Громадське".

Пристрої використовували в якості точки входу. Через них хакери проникли у мережу і почали сканувати її у пошуку інших незахищених пристроїв із обліковими записами із високими привілеями.

Після отримання доступу до кожного з пристроїв зловмисники встановлювали скрипт для перехоплення трафіку в локальній мережі. При переміщенні між пристроями хакери також впроваджували скрипт для вкорінення в системі.

Фахівці вважають, що хакери пов'язані з угрупованням Strontium, також відомим як Fancy Bear і APT28.

Нагадаємо, що хакери з Ірану атакували 200 компаній по всьому світу.