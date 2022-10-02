Microsoft цікавиться покупкою розробника сервісів для кібербезпеки Mandiant
Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела, зазначає Економічна правда.
Зазначається, що угода б посилила зусилля Microsoft із захисту клієнтів від зломів.
"Обговорення може і не закінчитись пропозицією", - кажуть співрозмовники агентства на умовах анонімності.
Mandiant спеціалізується на сервісах для швидкого реагування на атаки.
На тлі новини про інтерес Microsoft акції Mandiant у Нью-Йорку виросли на 18%, а капіталізація - майже до 4,3 мільярда доларів. Mandiant і Microsoft відмовилися від коментарів.
"Сервіси Mandiant розширять арсенал продуктів Microsoft для захисту клієнтів і реагування на загрози кібербезпеці", - додає агентство.
"Угода дозволить Microsoft краще конкурувати з компаніями, які зосереджені виключно на безпеці, а також може підштовхнути хмарних конкурентів Amazon.com Inc. і Google від Alphabet Inc. до власних подібних придбань", - сказав старший аналітик Bloomberg Intelligence Анураг Рана.
Нагадаємо, що Microsoft купила одну з найбільших ігрових компаній Activision Blizzard за 68,7 млрд доларів – це найбільша угода в історії Microsoft.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Австралія виділить $700 мільйонів для порятунку Великого Бар'єрного рифу
- ФОТО СБУ заблокувала на Луганщині схему виведення грошей на окуповані території
- ФОТО Ринок криптовалют "впав", Bitcoin – найдешевший за пів року
- Як вплинула коронакриза на світ бізнесу: що говорить експерт
- Глобальний збій: чому "падають" сайти соцмереж та інтернет-сервісів і як це шкодить користувачам