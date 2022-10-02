Microsoft цікавиться покупкою розробника сервісів для кібербезпеки Mandiant

На тлі новини про інтерес Microsoft акції Mandiant у Нью-Йорку виросли на 18%, а капіталізація - майже до 4,3 мільярда доларів

Корпорація Microsoft веде переговори про придбання розробника сервісів для кібербезпеки Mandiant Inc.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела, зазначає Економічна правда.

Зазначається, що угода б посилила зусилля Microsoft із захисту клієнтів від зломів.

"Обговорення може і не закінчитись пропозицією", - кажуть співрозмовники агентства на умовах анонімності.

Mandiant спеціалізується на сервісах для швидкого реагування на атаки.

На тлі новини про інтерес Microsoft акції Mandiant у Нью-Йорку виросли на 18%, а капіталізація - майже до 4,3 мільярда доларів. Mandiant і Microsoft відмовилися від коментарів.

"Сервіси Mandiant розширять арсенал продуктів Microsoft для захисту клієнтів і реагування на загрози кібербезпеці", - додає агентство.

"Угода дозволить Microsoft краще конкурувати з компаніями, які зосереджені виключно на безпеці, а також може підштовхнути хмарних конкурентів Amazon.com Inc. і Google від Alphabet Inc. до власних подібних придбань", - сказав старший аналітик Bloomberg Intelligence Анураг Рана.

Нагадаємо, що Microsoft купила одну з найбільших ігрових компаній Activision Blizzard за 68,7 млрд доларів – це найбільша угода в історії Microsoft.