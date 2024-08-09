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Microsoft заявляє, що Іран вів кібероперації для впливу на вибори в США

09 серпня 2024, 13:11
Microsoft заявляє, що Іран вів кібероперації для впливу на вибори в США
Фото: DW
Іранці почали вести кампаній впливу на теми, пов’язані з виборами в Америці.

Останніми тижнями групи, пов’язані з владою Ірану, почали здійснювати кібероперації з метою впливу на президентські вибори у США.

Про це йдеться в звіті корпорації Microsoft.

"Сьогодні ми ділимося розвідданими про відстежувану нами діяльність, яка все більше вказує на намір Ірану вплинути на цьогорічні вибори президента США. Останніми тижнями групи, пов'язані з іранським урядом, активізували два види діяльності", - заявив керівник групи аналізу загроз Microsoft Клінт Воттс.

Іранці заклали основу для початку кампаній впливу на актуальні теми, пов’язані з виборами, та почали її імплементацію, намагаючись розпалити суперечки або переконати виборців у "хитких штатах".

Також вони почали операції, які, за оцінками Microsoft, спрямовані на отримання розвідувальних даних про політичні кампанії та надання їм можливості впливати на вибори в майбутньому.

"Одна іранська група скомпрометувала обліковий запис державного службовця на рівні округу, який перебував у хиткому штаті", - написано у звіті.

В Microsoft виявили щонайменше чотири іранські кібергрупи, причетні до цієї кампанії з метою впливу на президентські вибори у США.

"Ми ділимося такими розвідувальними даними, щоб виборці, державні установи, кандидати, партії та інші могли знати про кампанії впливу та захистити себе від загрози, - додали в компанії.

Президентські вибори у США мають відбутись  5 листопада.

ІранВибори в США

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