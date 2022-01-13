ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИКомпанія Microsoft зняла з виробництва всю лінійку ігрових консолей Xbox One, аби зосередитися на випуску останніх моделей.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Microsoft зняла з виробництва всі консолі Xbox One
Лише зараз Microsoft офіційно підтвердила, що протягом 2020 року зупинила виробництво усіх консолей лінійки Xbox One. Про це виданню розповіла директорка маркетингу за напрямком продуктів Xbox Сінді Вокер
Фото: novate.ru
Про це повідомляє TheVerge.
Компанія почала згортати виробництво моделі Xbox One X ще у 2020 році напередодні виходу Xbox Series X. Згодом стало відомо, що до кінця 2020 року компанія перестала виробляти також Xbox One S.
Лише зараз Microsoft офіційно підтвердила, що протягом 2020 року зупинила виробництво усіх консолей лінійки Xbox One. Про це виданню розповіла директорка маркетингу за напрямком продуктів Xbox Сінді Вокер.
Напередодні видання Bloomberg повідомляло про попередні плани конкурента компанії, Sony, згорнути виробництво консолі PS4 наприкінці 2021 року. Проте згодом компанія відмовилася від цієї ідеї та наразі планує випустити близько мільйона консолей PS4 у 2022 році через складнощі компанії задовольнити попит на нову PS5.
Xbox One побачила світ у 2013 році і представила третю лінійку ігрових консолей від Microsoft. Відтоді продажі налічують 50 мільйонів консолей у всьому світі на початок 2020 року.
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13 01 2022 17:28 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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