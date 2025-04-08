Microsoft звільнить робітників, які висловились проти використання ШІ для армії Ізраїлю

Останні дні у Microsoft сталими жорстокими і компанія потерпає від тарифів Трампа.

Корпорація Microsoft звільняє інженерів, які протестували проти використання продуктів штучного інтелекту ізраїльськими військовими.

Про це повідомив телеканал NBC News.

Компанія Microsoft ще в п’ятницю провела корпоративний захід, а вже у понеділок, інженера-програміста в підрозділі ШІ Ібтіхала Абуссада, який працює в Канаді, звільнили через "обґрунтовані причини, навмисну неправомірну поведінку, непокору чи навмисне нехтування обов'язками".

Ще одна інженерка-програмістка, Ванія Агравал, заявила, що піде з компанії, але Microsoft припинила її роботу перша.

Компанія написала, що "вирішила зробити відставку такою, що негайно набуває чинності сьогодні".

Двоє співробітників обрали 50-ту річницю Microsoft, аби публічно висловити свою критику.

І те, що компанія сподівалася зробити святковим періодом, перетворилося на кілька жорстоких днів для компанії, яка, як і весь інший ринок, постраждала від мит президента США Дональда Трампа.

"Для мене, як акціонера Microsoft, подібні речі не є чимось хорошим", - сказав екс директор Стів Балмер про тарифи.

"Мустафа, як тобі не соромно. Ви стверджуєте, що дбаєте про використання ШІ на благо, але Microsoft продає зброю на основі ШІ ізраїльським військовим. Загинуло 50 тисяч людей, а Microsoft підтримує цей геноцид у нашому регіоні. У вас руки в крові. У всіх у Microsoft руки в крові", - сказав Абуссад, назвавши Сулеймана "військовим спекулянтом", - заявив на святі гендиректор Microsoft AI Мустафа Сулейман перервав Абуссад, який був проти АІ для Ізраїлю.

Пізніше після перерви він відправив електронного листа Сулейману та іншим керівникам компанії, в якому пояснив причину своїх дій.

"Я висловився сьогодні, тому що, дізнавшись, що моя організація підтримує геноцид мого народу в Палестині, я не бачив іншого морального вибору. Це особливо вірно, коли я став свідком того, як Microsoft намагалася придушити і придушити будь-яке інакомислення моїх колег, які намагалися підняти це питання. Я не підписувався на написання коду, що порушує права людини", - написав той.

Компанія написала у внутрішньому повідомленні, що електронний лист Аббусада до керівників став "визнанням того", що він навмисно вчинив свої проступки.

У Microsoft додали, що співробітник міг би висловити стурбованість "конфіденційно своєму менеджеру або у відділі по роботі з персоналом... Замість цього ви вирішили навмисно перервати вас виступ генерального директора. Компанія дійшла висновку, що неправомірні дії Абуссада були спрямовані на те, щоб здобути популярність і максимально завадити проведенню довгоочікуваного заходу", - додали в компанії.

І додали, що єдиною адекватною реакцією на це є негайне звільнення.

На ще одному заході Microsoft у Канаді з керівниками компанії, Ванія Агравал перервала виступ гендиректора Сатьї Наделли аналогічним протестом.

Вона також надіслала електронного листа:

"Ви могли бачити, як я сьогодні встала, щоб викликати Сатью на церемонію святкування 50-річчя Microsoft. За останні 1,5 року я все більше усвідомлюю зростаючу роль Microsoft у військово-промисловому комплексі".

Інженерка написала, що компанія є "співучасником", як виробник цифрового знаряддя, яке забезпечує стеження, апартеїд і геноцид, додавши, що працюючи в цій компанії, ми всі стаємо співучасниками.

Представник Microsoft заявив у п'ятницю, що компанія прагне дотримуватися найвищих стандартів ведення бізнесу.

"Ми надаємо безліч способів, щоб кожен міг бути почутим. Але при цьому важливо, щоб це не заважало роботі компанії. У разі порушення порядку ми просимо учасників покинути захід", - сказали в компанії.