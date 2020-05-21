Міграція у Британію з-за меж ЄС зросла до найвищого за 45 років рівня
Чиста міграція до Британії з країн, що не входять до Європейського Союзу, зросла до найвищого рівня за останні 45 років.
Про це повідомило Управління національної статистики Британії, передає "Європейська правда" з посиланням на BBC.
Так, в 2019 році до Британії прибуло на 282 000 більше громадян, які не є членами ЄС, ніж виїхало, що є найвищим показником з моменту першого збору інформації в 1975 році.
До цього призвело зростання кількості студентів з Китаю та Індії.
Число ж людей, що прибувають з країн ЄС на заробітки, "неухильно падає".
За оцінками управління, В 2019 році до Британії прибуло на 49 000 більше громадян ЄС, ніж залишилося - це значно менше "пікових рівнів" більше 200 000 в 2015 році і початку 2016 року.
В цілому, за оцінками, ще 270 000 людей переїхали до Британії з наміром залишитися на 12 місяців або більше, ніж покинули країну в 2019 році.
Чиста міграція з ЄС Британії знаходиться на найнижчому рівні за останні 16 років.
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