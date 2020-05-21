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Міграція у Британію з-за меж ЄС зросла до найвищого за 45 років рівня

До цього призвело зростання кількості студентів з Китаю та Індії
В цілому, за оцінками, ще 270 000 людей переїхали до Британії з наміром залишитися на 12 місяців або більше, ніж покинули країну в 2019 році.
Міграція у Британію з-за меж ЄС зросла до найвищого за 45 років рівня Фото: universe-tss.su

Чиста міграція до Британії з країн, що не входять до Європейського Союзу, зросла до найвищого рівня за останні 45 років.

Про це повідомило Управління національної статистики Британії, передає "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Так, в 2019 році до Британії прибуло на 282 000 більше громадян, які не є членами ЄС, ніж виїхало, що є найвищим показником з моменту першого збору інформації в 1975 році.

До цього призвело зростання кількості студентів з Китаю та Індії.

Число ж людей, що прибувають з країн ЄС на заробітки, "неухильно падає".

За оцінками управління, В 2019 році до Британії прибуло на 49 000 більше громадян ЄС, ніж залишилося - це значно менше "пікових рівнів" більше 200 000 в 2015 році і початку 2016 року.

В цілому, за оцінками, ще 270 000 людей переїхали до Британії з наміром залишитися на 12 місяців або більше, ніж покинули країну в 2019 році.

Чиста міграція з ЄС Британії знаходиться на найнижчому рівні за останні 16 років.

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21 05 2020 15:57
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