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Міхаель Біглер залишив посаду наставника збірної України з гандболу

Роботу в тренерському штабі збірної України продовжить В’ячеслава Лочман
60-річний німецький спеціаліст Міхаель Біглер прийняв рішення залишити посаду головного тренера чоловічої національної збірної України з гандболу.
Міхаель Біглер залишив посаду наставника збірної України з гандболу Фото: Укрінформ

Про це повідомляє пресслужба Федерації гандболу України, передає Укрінформ. 

"Під керівницвтом Біглера команда пройшла збори в угорському Балатонбогларі та Запоріжжі, після чого виступила на чемпіонаті Європи-2022. Через скасування контрольного турніру в Швейцарії збірна приїхала на континентальну першість не маючи ігрової практики, що не могло не позначитись на результатах. Особливо враховуючи значне оновлення складу, що сталось через омолодження збірної, а також через травми кількох лідерів (Євген Жук, Станіслав Жуков, Андрій Акіменко, Роман Чичикало). На Євро свої перші хвилини за націоанльну команду провели одразу шестеро виконавців.  Граючи в одній групі з топ-командами - Сербією, олімпійським чемпіоном Францією та віцечемпіоном минулого Євро Хорватією - "синьо-жовті" зазнали трьох поразок і не вийшли з групи", - зазначається у повідомленні.

Роботу в тренерському штабі збірної України продовжить В’ячеслава Лочман. Попереду у команди підготовка та участь у матчах відбору на чемпіонат світу-2023.    

Нагадаємо, що збірна України з гандболу розпочала заключний етап підготовки до Євро-2022

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19 01 2022 15:36
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