Мільйони людей можуть залишитися без питної води через загострення боїв на Донбасі, - ЮНІСЕФ
Ескалація бойових дій на сході України створює загрози для доступу до питної води і підтримання належної санітарії для 3,2 мільйона людей, у тому числі 500 тисяч дітей, а також безпеки працівників, які ризикують життям для відновлення пошкодженої інфраструктури, заявляє Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ, йдеться у "Радіо Свобода".
"Протягом останнього тижня червня було п’ять окремих інцидентів, пов’язаних з конфліктом, внаслідок яких було ушкоджено об’єкти водопостачання і санітарно-гігієнічні об’єкти на лінії розмежування на сході України, яка розділяє підконтрольні і непідконтрольні уряду території", – повідомили в ЮНІСЕФ.
Від початку конфлікту загинули дев’ять і були поранені 26 працівників системи водопостачання, у тому числі троє – цього року. Всі вони загинули або постраждали, намагаючись забезпечити безперебійне водопостачання для дітей та сімей, які живуть у районах, уражених конфліктом, наголошують у ЮНІСЕФ.
"ЮНІСЕФ повторно закликає до невідкладного припинення обстрілів критично-важливих об’єктів цивільної інфраструктури без дотримання принципу розрізнення і до вжиття заходів для захисту працівників системи водопостачання. Ці чоловіки та жінки ризикують життям, щоб сім’ї та діти мали доступ до чистої питної води, що є основоположним правом для всіх", – наголосила заступниця голови представництва ЮНІСЕФ в Україні Лора Білл.
У фонді наголосили, що цього року потребують 13,3 мільйона доларів для забезпечення водопостачання і санітарно-гігієнічних умов на сході України, із цієї суми поки що вдалося зібрати лише 15%.
За даними ЮНІСЕФ, у перші п’ять місяців 2019 року фонд і його партнери допомогли приблизно 930 тисячам людей з обох сторін лінії розмежування отримати доступ до чистої питної води.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський каже, що на відновлення Донбасу потрібно понад десять мільярдів євро і запрошує іноземних інвесторів на форум в Маріуполі.
Додамо: минулої доби збройні формування Російської Федерації 29 разів порушили режим припинення вогню. З них 13 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм.
Читайте також: Біля Станиці Луганської горить замінований ліс: одна людина поранена внаслідок вибуху
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Львові та Києві під "Ашаном" відбулись акції проти жорстокого утримання курей у клітках
- ВІДЕО ВМС США і Росії звинуватили один одного у небезпечних маневрах у Філіппінському морі
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
- Нові глави ОДА. Кого Зеленський призначає в регіонахТорговець із Придністров'я, прихильник возз'єднання "братських народів", одногрупник Разумкова та інші ставленики Зеленського