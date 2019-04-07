Мільйони людей можуть залишитися без питної води через загострення боїв на Донбасі, - ЮНІСЕФ

Через бойові дії в районах, уражених конфліктом, тимчасово призупинялося або повністю перекривалося водопостачання для 3,2 млн людей загалом на 29 днів

Було зафіксовано 58 випадків пошкодження об’єктів системи водопостачання і водовідведення.

Ескалація бойових дій на сході України створює загрози для доступу до питної води і підтримання належної санітарії для 3,2 мільйона людей, у тому числі 500 тисяч дітей, а також безпеки працівників, які ризикують життям для відновлення пошкодженої інфраструктури, заявляє Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ, йдеться у "Радіо Свобода".

"Протягом останнього тижня червня було п’ять окремих інцидентів, пов’язаних з конфліктом, внаслідок яких було ушкоджено об’єкти водопостачання і санітарно-гігієнічні об’єкти на лінії розмежування на сході України, яка розділяє підконтрольні і непідконтрольні уряду території", – повідомили в ЮНІСЕФ.

Від початку конфлікту загинули дев’ять і були поранені 26 працівників системи водопостачання, у тому числі троє – цього року. Всі вони загинули або постраждали, намагаючись забезпечити безперебійне водопостачання для дітей та сімей, які живуть у районах, уражених конфліктом, наголошують у ЮНІСЕФ.

"ЮНІСЕФ повторно закликає до невідкладного припинення обстрілів критично-важливих об’єктів цивільної інфраструктури без дотримання принципу розрізнення і до вжиття заходів для захисту працівників системи водопостачання. Ці чоловіки та жінки ризикують життям, щоб сім’ї та діти мали доступ до чистої питної води, що є основоположним правом для всіх", – наголосила заступниця голови представництва ЮНІСЕФ в Україні Лора Білл.

У фонді наголосили, що цього року потребують 13,3 мільйона доларів для забезпечення водопостачання і санітарно-гігієнічних умов на сході України, із цієї суми поки що вдалося зібрати лише 15%.

За даними ЮНІСЕФ, у перші п’ять місяців 2019 року фонд і його партнери допомогли приблизно 930 тисячам людей з обох сторін лінії розмежування отримати доступ до чистої питної води.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський каже, що на відновлення Донбасу потрібно понад десять мільярдів євро і запрошує іноземних інвесторів на форум в Маріуполі.

Додамо: минулої доби збройні формування Російської Федерації 29 разів порушили режим припинення вогню. З них 13 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм.

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