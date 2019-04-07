Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Мільйони людей можуть залишитися без питної води через загострення боїв на Донбасі, - ЮНІСЕФ

Через бойові дії в районах, уражених конфліктом, тимчасово призупинялося або повністю перекривалося водопостачання для 3,2 млн людей загалом на 29 днів
Було зафіксовано 58 випадків пошкодження об’єктів системи водопостачання і водовідведення.
Мільйони людей можуть залишитися без питної води через загострення боїв на Донбасі, - ЮНІСЕФ Фото: gettyimages.com

Ескалація бойових дій на сході України створює загрози для доступу до питної води і підтримання належної санітарії для 3,2 мільйона людей, у тому числі 500 тисяч дітей, а також безпеки працівників, які ризикують життям для відновлення пошкодженої інфраструктури, заявляє Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ, йдеться у "Радіо Свобода".

"Протягом останнього тижня червня було п’ять окремих інцидентів, пов’язаних з конфліктом, внаслідок яких було ушкоджено об’єкти водопостачання і санітарно-гігієнічні об’єкти на лінії розмежування на сході України, яка розділяє підконтрольні і непідконтрольні уряду території", – повідомили в ЮНІСЕФ.

Від початку конфлікту загинули дев’ять і були поранені 26 працівників системи водопостачання, у тому числі троє – цього року. Всі вони загинули або постраждали, намагаючись забезпечити безперебійне водопостачання для дітей та сімей, які живуть у районах, уражених конфліктом, наголошують у ЮНІСЕФ.

"ЮНІСЕФ повторно закликає до невідкладного припинення обстрілів критично-важливих об’єктів цивільної інфраструктури без дотримання принципу розрізнення і до вжиття заходів для захисту працівників системи водопостачання. Ці чоловіки та жінки ризикують життям, щоб сім’ї та діти мали доступ до чистої питної води, що є основоположним правом для всіх", – наголосила заступниця голови представництва ЮНІСЕФ в Україні Лора Білл.

У фонді наголосили, що цього року потребують 13,3 мільйона доларів для забезпечення водопостачання і санітарно-гігієнічних умов на сході України, із цієї суми поки що вдалося зібрати лише 15%.

За даними ЮНІСЕФ, у перші п’ять місяців 2019 року фонд і його партнери допомогли приблизно 930 тисячам людей з обох сторін лінії розмежування отримати доступ до чистої питної води.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський каже, що на відновлення Донбасу потрібно понад десять мільярдів євро і запрошує іноземних інвесторів на форум в Маріуполі.

Додамо: минулої доби збройні формування Російської Федерації 29 разів порушили режим припинення вогню. З них 13 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм.

Читайте також: Біля Станиці Луганської горить замінований ліс: одна людина поранена внаслідок вибуху

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 07 2019 15:10
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
  • Нові глави ОДА. Кого Зеленський призначає в регіонахТорговець із Придністров'я, прихильник возз'єднання "братських народів", одногрупник Разумкова та інші ставленики Зеленського
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Чи загрожує Україні енергетична криза?

Чи загрожує Україні енергетична криза?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.