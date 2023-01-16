Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Мінагрополітики: доба простою 1 корабля з зерном у Босфорі коштує від 20 тис доларів

16 січня 2023, 15:14
Мінагрополітики: доба простою 1 корабля з зерном у Босфорі коштує від 20 тис доларів
Одеса. Зерно
Наразі тієї кількості кораблів, які проходять через протоку, недостатньо

Українські аграрії зазнають збитків через «затори» кораблів з агропродукцією у Босфорі. Трейдерам доводиться сплачувати за кораблі із зерном, які змушені стояти у проливі по кілька тижнів, від 20 тисяч доларів на добу.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський під час брифінгу в Укрінформ.

"Якщо ми говоримо про простій "хендісайзу", перед Новим роком, трейдери називали ціну від 20 тисяч доларів простою за одну добу. Відповідно, всі кошти покладуться на українського аграрія. Це відображається в десятках доларів на тонні продукції", — зазначив урядовець.

Наразі тієї кількості кораблів, які проходять через протоку, недостатньо.

"Основне питання, яке Україна намагається вирішити, — це контроль на Босфорі, робота JCC (Стамбульському спільному координаційному центрі — ред.). Переговори йдуть непросто. Кількість кораблів, які йдуть на вихід і на вхід, явно недостатня, і це та річ, яка заважає сильно і українському фермеру, і українському трейдеру, і нашим клієнтам. Тому що зерно дедалі дороге та непрогнозоване для країн, які з нами торгують", — пояснив міністр.

"Основне питання, яке Україна намагається вирішити, — це контроль на Босфорі, робота JCC (Стамбульському спільному координаційному центрі — ред.). Переговори йдуть непросто. Кількість кораблів, які йдуть на вихід і на вхід, явно недостатня, і це та річ, яка заважає сильно і українському фермеру, і українському трейдеру, і нашим клієнтам. Тому що зерно дедалі дороге та непрогнозоване для країн, які з нами торгують", — пояснив міністр.м
Українавійназернова угодаБосфор

Останні матеріали

Союзники надто обережні щодо постачання Україні зброї. Захід повинен дати Україні танки та далекобійні ракети без зволікань – The Economist
Політика
Союзники надто обережні щодо постачання Україні зброї. Захід повинен дати Україні танки та далекобійні ракети без зволікань – The Economist
Переклад iPress – 16 січня 2023, 16:26
Захід має готуватися до розпаду росії. Війна в Україні створює для цього потенціал – Financial Times
Захід має готуватися до розпаду росії. Війна в Україні створює для цього потенціал – Financial Times
Переклад iPress – 16 січня 2023, 13:39
Шляхом
Бізнес & Фінанси
Шляхом "вигаданої Анни". Фінансовий гігант JPMorgan купився на стартап з мільйонами фейкових клієнтів – Forbes
Переклад iPress – 16 січня 2023, 11:32
Україна потребує не десятки танків чи БМП, а артилерію та снаряди. Тільки так можна виграти цю війну – Том Купер
Політика
Україна потребує не десятки танків чи БМП, а артилерію та снаряди. Тільки так можна виграти цю війну – Том Купер
Переклад iPress – 16 січня 2023, 00:01
Західні чиновники застрягли у минулому і не готові до розпаду росії. Але від розвалу рф виграють всі – Януш Бугайські
Західні чиновники застрягли у минулому і не готові до розпаду росії. Але від розвалу рф виграють всі – Януш Бугайські
14 січня 2023, 11:57
Ротація ліжок у путінському військовому борделі. Що означає призначення гєрасімова командувачем російських окупаційних сил – Мік Раян, Марк Галеотті, Дара Массіко
Політика
Ротація ліжок у путінському військовому борделі. Що означає призначення гєрасімова командувачем російських окупаційних сил – Мік Раян, Марк Галеотті, Дара Массіко
Переклад iPress – 13 січня 2023, 17:56
Зміїне місиво командування росією. росіяни збожеволіли і готові гинути, допоки не залишиться українців, які їх відстрілюватимуть – Том Купер
Політика
Зміїне місиво командування росією. росіяни збожеволіли і готові гинути, допоки не залишиться українців, які їх відстрілюватимуть – Том Купер
Переклад iPress – 13 січня 2023, 15:39
Хто і як забезпечить майбутню безпеку України. Чи є щось, крім членства в НАТО, що задовольнить Київ і стримає москву – New York Times
Політика
Хто і як забезпечить майбутню безпеку України. Чи є щось, крім членства в НАТО, що задовольнить Київ і стримає москву – New York Times
Переклад iPress – 13 січня 2023, 13:03
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється