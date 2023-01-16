Мінагрополітики: доба простою 1 корабля з зерном у Босфорі коштує від 20 тис доларів

Наразі тієї кількості кораблів, які проходять через протоку, недостатньо

Українські аграрії зазнають збитків через «затори» кораблів з агропродукцією у Босфорі. Трейдерам доводиться сплачувати за кораблі із зерном, які змушені стояти у проливі по кілька тижнів, від 20 тисяч доларів на добу.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський під час брифінгу в Укрінформ.

"Якщо ми говоримо про простій "хендісайзу", перед Новим роком, трейдери називали ціну від 20 тисяч доларів простою за одну добу. Відповідно, всі кошти покладуться на українського аграрія. Це відображається в десятках доларів на тонні продукції", — зазначив урядовець.

Наразі тієї кількості кораблів, які проходять через протоку, недостатньо.

"Основне питання, яке Україна намагається вирішити, — це контроль на Босфорі, робота JCC (Стамбульському спільному координаційному центрі — ред.). Переговори йдуть непросто. Кількість кораблів, які йдуть на вихід і на вхід, явно недостатня, і це та річ, яка заважає сильно і українському фермеру, і українському трейдеру, і нашим клієнтам. Тому що зерно дедалі дороге та непрогнозоване для країн, які з нами торгують", — пояснив міністр.

"Основне питання, яке Україна намагається вирішити, — це контроль на Босфорі, робота JCC (Стамбульському спільному координаційному центрі — ред.). Переговори йдуть непросто. Кількість кораблів, які йдуть на вихід і на вхід, явно недостатня, і це та річ, яка заважає сильно і українському фермеру, і українському трейдеру, і нашим клієнтам. Тому що зерно дедалі дороге та непрогнозоване для країн, які з нами торгують", — пояснив міністр.м