БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИУ Мінекономіки вважають, що для "стрибка" Україна має підтримувати капітальні інвестиції на рівні 35% ВВП щонайменше впродовж 5 років поспіль.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Мінекономіки: для "стрибка" нам потрібно підтримувати капінвестиції на рівні 35% ВВП мінімум 5 років
Мінекономіки пропонує два рішення як цього досягти: збільшення кредитування українськими банками на підставі державних гарантій та державні гарантії країн Великої Сімки та ЄС на інвестиції в Україну
Фото: ua.korrespondent.net
Про це повідомила міністр економіки Юлія Свириденко.
За її словами, в грошах це 70-80 мільярдів доларів щороку.
Мінекономіки пропонує два рішення як цього досягти: збільшення кредитування українськими банками на підставі державних гарантій та державні гарантії країн Великої Сімки та ЄС на інвестиції в Україну.
"Наша амбітна мета – державні гарантії у розмірі 0,2% ВВП кожної країни з Великої Сімки та ЄС впродовж 5 років – це орієнтовно 100 мільярдів доларів щорічно. По суті, в цьому і є основна ідея економічної частини плану Маршалла для України", - резюмувала вона.
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10 07 2022 16:38 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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