Мінекономіки: для "стрибка" нам потрібно підтримувати капінвестиції на рівні 35% ВВП мінімум 5 років

Мінекономіки пропонує два рішення як цього досягти: збільшення кредитування українськими банками на підставі державних гарантій та державні гарантії країн Великої Сімки та ЄС на інвестиції в Україну

У Мінекономіки вважають, що для "стрибка" Україна має підтримувати капітальні інвестиції на рівні 35% ВВП щонайменше впродовж 5 років поспіль.

Про це повідомила міністр економіки Юлія Свириденко.

За її словами, в грошах це 70-80 мільярдів доларів щороку.

Мінекономіки пропонує два рішення як цього досягти: збільшення кредитування українськими банками на підставі державних гарантій та державні гарантії країн Великої Сімки та ЄС на інвестиції в Україну.

"Наша амбітна мета – державні гарантії у розмірі 0,2% ВВП кожної країни з Великої Сімки та ЄС впродовж 5 років – це орієнтовно 100 мільярдів доларів щорічно. По суті, в цьому і є основна ідея економічної частини плану Маршалла для України", - резюмувала вона.