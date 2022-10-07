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Мінекономіки: для "стрибка" нам потрібно підтримувати капінвестиції на рівні 35% ВВП мінімум 5 років

Мінекономіки пропонує два рішення як цього досягти: збільшення кредитування українськими банками на підставі державних гарантій та державні гарантії країн Великої Сімки та ЄС на інвестиції в Україну
У Мінекономіки вважають, що для "стрибка" Україна має підтримувати капітальні інвестиції на рівні 35% ВВП щонайменше впродовж 5 років поспіль.
Мінекономіки: для "стрибка" нам потрібно підтримувати капінвестиції на рівні 35% ВВП мінімум 5 років Фото: ua.korrespondent.net

Про це повідомила міністр економіки Юлія Свириденко.

За її словами, в грошах це 70-80 мільярдів доларів щороку. 

Мінекономіки пропонує два рішення як цього досягти: збільшення кредитування українськими банками на підставі державних гарантій та державні гарантії країн Великої Сімки та ЄС на інвестиції в Україну.

"Наша амбітна мета – державні гарантії у розмірі 0,2% ВВП кожної країни з Великої Сімки та ЄС впродовж 5 років – це орієнтовно 100 мільярдів доларів щорічно. По суті, в цьому і є основна ідея економічної частини плану Маршалла для України", - резюмувала вона.

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10 07 2022 16:38
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