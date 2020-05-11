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Мінекономіки оцінює спад ВВП України в III кв.-2020 у 3,6%, за 9 міс.-2020 року - у 5,5%

Мінекономіки зауважило, що за умови тривалого локдауну в Україні та світі падіння ВВП у четвертому кварталі може виявитися значно гіршим за прогнозне і становити 6% р/р.
Відповідно до огляду, міністерство залишило незмінним прогноз падіння ВВП за підсумками 2020 року - на рівні 4,8% р/р, а також прогноз зниження ВВП у четвертому кварталі на 3% р/р.
Мінекономіки оцінює спад ВВП України в III кв.-2020 у 3,6%, за 9 міс.-2020 року - у 5,5% Фото: з вільних джерел

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України оцінює спад валового внутрішнього продукту України (ВВП) за підсумками третього кварталу 2020 року на рівні 3,6% проти аналогічного періоду 2019 року (р/р), а за січень-вересень поточного року - на 5,5% р/р., повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"За підсумками дев'яти місяців 2020 року скорочення зведеного індексу виробництва (ЗІВ) сповільнилося і становить 6,2% (6,5% за вісім місяців 2020 року). Відповідно зменшення обсягів ВВП Мінекономіки оцінює на рівні 5,5% (на рівні 3,6% у третьому кварталі 2020 року)", - повідомляється в Огляді економічної активності, оприлюдненому на сайті міністерства в четвер.

Мінекономіки нагадує, що раніше за підсумками дев'яти місяців 2020 року очікувалося падіння ВВП на 6,5% р/р.

Відповідно до огляду, міністерство залишило незмінним прогноз падіння ВВП за підсумками 2020 року - на рівні 4,8% р/р, а також прогноз зниження ВВП у четвертому кварталі на 3% р/р.

Зазначено, що відповідні прогнози зберігаються за умови, що ситуація з рівнем захворюваності до кінця року і в Україні, і в світі значно не погіршиться, а також не відбудеться посилення превентивних заходів, зокрема не буде встановлено жорсткого тривалого карантину на значній території України.

Зазначається, що окремим фактором впливу на ВВП до кінця року є спадна динаміка в сільському господарстві, зокрема в рослинництві, на тлі низького врожаю зернових та олійних культур, а також овочів і фруктів.

Мінекономіки зауважило, що за умови тривалого локдауну в Україні та світі падіння ВВП у четвертому кварталі може виявитися значно гіршим за прогнозне і становити 6% р/р. Як наслідок, за таких умов скорочення економіки за підсумками року може досягти 5,6% р/р.

Як повідомлялося, у жовтні Національний банк України оцінив зниження ВВП країни в третьому кварталі 2020 року на рівні 6,2% р/р і зберіг прогноз падіння ВВП за підсумками поточного року (6% р/р).

У свою чергу інвестиційна група ICU оцінила падіння ВВП України в третьому кварталі цього року в 5% р/р, зберігши прогноз падіння економіки за 2020 рік на рівні 5,7% р/р.

Нагадаємо, що Нацбанк прогнозує зростання ВВП у наступні роки на рівні 4%

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05 11 2020 13:30
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