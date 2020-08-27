Мінекономіки поліпшило прогноз інфляції на 2020 рік до 5,9%, очікує середньорічного курсу гривні 27 грн/$

Прогноз номінального ВВП знижено з 3,985 трлн грн до 3,975 трлн грн, хоча у відсотковому співвідношенні проти минулого року міністерство все так само очікує падіння ВВП на 4,8%

Згідно з документом, цього року міністерство прогнозує середньорічний курс 27 грн/$ (раніше очікувалося 29,5 грн/$), а на кінець року - 28,3 грн/$.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України поліпшило прогноз інфляції на 2020 рік до 5,9% грудень проти грудня, тоді як у затвердженому в березні макропрогнозі цей показник був на рівні 11,6%, свідчить прогноз соціально-економічного розвитку України на 2021-2023 рр., повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Згідно з документом, цього року міністерство прогнозує середньорічний курс 27 грн/$ (раніше очікувалося 29,5 грн/$), а на кінець року - 28,3 грн/$.

"Проте посилення ролі видаткової складової, яке очікується з різних причин (зокрема за рахунок підвищення мінімальної зарплати і спроб компенсувати завдані збитки), у формуванні цін виробників промислової продукції наприкінці 2020 року й особливо в 2021-му матиме стимулювальний ефект на інфляційні процеси", - пояснило міністерство в прогнозі.

За підсумками цього року Мінекономіки очікує дефіциту торговельного балансу в розмірі $5,4 млрд (раніше цей показник оцінювали в $8,3 млрд).

Прогноз номінального ВВП знижено з 3,985 трлн грн до 3,975 трлн грн, хоча у відсотковому співвідношенні проти минулого року міністерство все так само очікує падіння ВВП на 4,8%.

При цьому Мінекономіки очікує підвищення тарифів на залізничні перевезення на 17% цього року, а також на 22% і 26% - протягом двох наступних років (±3%).

Середньорічне зростання тарифів на вантажні залізничні перевезення поточного року очікується на рівні 7,1%, наступного - на 11,3%, а також по 20% - у 2022-2023 рр.

"Прогнозується, що протягом 2021-2023 рр. середньорічна ціна на імпортований природний газ зростатиме на 19,6% у середньому щорічно - до $214 за 1 тис. куб. м у 2023 році", - зазначено в документі.

Міністерство також очікує підвищення цін на газ для населення на 19% (±3%) у 2021 році, на 24% і 6% (±3%) - в наступні два роки, проте в 2020-му зміни цін на нього не передбачається, свідчить прогноз. Середньорічне зростання цін на газ для промпідприємств прогнозується: в 2021 році - на 43,8%, у 2022-му - на 11,7%, у 2023-му - на 8% (всюди ±3%).

Як припускає Мінекономіки, промпідприємства очікує зростання цін на електроенергію в 10% у наступні три роки.

Цього року централізоване водопостачання подорожчає на 23% (±5%), у 2021-му - на 20% (±5%), у наступні два роки - на 11% і 5% (±5%), прогнозує Мінекономіки. Аналогічне підвищення цін передбачається і для централізованого водовідведення.

При цьому Мінекономіки зазначає, що очікувані надходження від приватизації поточного року становитимуть 2 млрд грн, у 2021-му - 6 млрд грн, а також по 8 млрд грн - у 2022-2023 рр.

Загалом щорічне зростання економіки України в 2021-2023 рр. прогнозується на рівні 4,5%, чому має сприяти зростання експорту в середньому на 5,8% щорічно, зазначило міністерство.

Нагадаємо, що Мінекономіки прогнозує прискорення інфляції через емісію гривні