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Мінекономіки України прогнозує зростання ВВП у 2021 році на 4,6% за інфляції 7,3% - проєкт постанови

Згідно з проектом прогнозу на найближчі три роки, в 2022 році зростання ВВП очікується на рівні 4,3% за інфляції 6,2%
Як зазначено в проекті постанови, зростання експорту очікується на 2,9% у наступному і на 6,4% у 2022 році, тоді як зростання імпорту прогнозується на рівні 10,6% і 10% відповідно.
Мінекономіки України прогнозує зростання ВВП у 2021 році на 4,6% за інфляції 7,3% - проєкт постанови Фото: з вільних джерел

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства прогнозує зростання ВВП у 2021 році на 4,6% за інфляції 7,3%, зазначено в проекті відповідної постанови, який значиться в порядку денному Кабінету Міністрів у середу, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Згідно з проектом прогнозу на найближчі три роки, в 2022 році зростання ВВП очікується на рівні 4,3% за інфляції 6,2%.

Як зазначено в проекті постанови, зростання експорту очікується на 2,9% у наступному і на 6,4% у 2022 році, тоді як зростання імпорту прогнозується на рівні 10,6% і 10% відповідно.

Дефіцит торговельного балансу становитиме в 2021 році $10,4 млрд і $13,6 млрд у 2022-му, зазначено в документі.

Нагадаємо, що Україна поступово виходить на відновлення економічного зростання 

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29 07 2020 11:13
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