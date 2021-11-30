Мінекономіки України: Рівень тіньової економіки за I півріччя 2021 р. залишився незмінним - 31% ВВП

Головною причиною збереження високого рівня тіньової економіки є природне бажання бізнесу не втратити активи в умовах коронакризи з її неординарними проявами, не прогнозованими в часі

Рівень тіньової економіки в січні-червні 2021 року залишився незмінним порівняно з аналогічним періодом 2020 року і становить 31% ВВП, причому два методи з чотирьох показали підвищення рівня "тіні" (електричний і монетарний), два – зниження (метод "витрати населення - роздрібний оборот" і метод збитковості підприємств).

Про це повідомило Міністерство економіки на сайті з посиланням на попередні розрахунки, пише Інтерфакс-Ураїна.

"За попередніми розрахунками Мінекономіки, рівень тіньової економіки в січні-червні 2021 року порівняно з відповідним періодом 2020 року не змінився і становить 31% від обсягу офіційного ВВП", - зазначило відомство в аналітичній записці "Тіньова економіка. Загальні тенденції " за листопад 2021 року.

При цьому два з чотирьох методів оцінки рівня "тіні" зафіксували збільшення рівня тіньової економіки за зазначений період: електричний метод - на 2 п. п., до 28% ВВП, монетарний - на 2 п. п., до 33% ВВП.

Як зазначило Мінекономіки, збільшення рівня "тіні" за електричним методом зберігалося на рівні підвищеного попиту на енергетичні ресурси в умовах нарощування активності, насамперед металургійними та машинобудівними підприємствами.

Зростання "тіні" за монетарним методом відбувалося на тлі зростання готівкового обороту, темпи розширення якого залишалися значними: 20,7% у річному вимірі в червні-2021. Утім, мало місце й об'єктивне в період пандемічних обмежень збільшення обсягу безготівкових розрахунків, зазначає Мінекономіки.

"Тож залишається актуальною гіпотеза, що за нових моделей поведінки населення формуються нетрадиційні безготівкові канали тінізації, які не охоплені повністю наявним методом розрахунку", - зазначили автори аналітичної записки.

Водночас метод "витрати населення - роздрібний товарообіг і послуги" продемонстрував зниження "тіні" на 2 п.п., до 23%, а метод збитковості підприємств - на 10 п. п., до 22% ВВП, що зумовлено об'єктивними причинами. По-перше, поступове пожвавлення ділової активності на тлі адаптації підприємств до перманентних обмежень і, як результат, поліпшення фінрезультатів їхньої роботи у звітному періоді. Друга причина - ймовірне обмеження традиційних каналів тіньової діяльності, що стало одним із нетипових проявів коронакризи, пояснює міністерство.

Говорячи про метод збитковості підприємств, Мінекономіки зазначає, що практично всі види економічної діяльності, крім будівництва, показали тенденцію до скорочення рівня тіньової економіки.

Щодо методу "витрати населення - роздрібний товарообіг", то тут розрахунки міністерства могли не врахувати торгівлю "неорганізованими" інтернет-майданчиками, які певною мірою замістили зупинені внаслідок карантинних обмежень неорганізовані точки торгівлі.

При цьому зазначається, що розрахунок рівня тіньової економіки здійснено з використанням удосконалених методичних рекомендацій, затверджених наказом Мінекономіки від 20 січня 2021 року №104.

Головною причиною збереження високого рівня тіньової економіки є природне бажання бізнесу не втратити активи в умовах коронакризи з її неординарними проявами, не прогнозованими в часі, прокоментувало міністерство.

Нагадаємо, що у Держпраці повідомляють, що тіньова зайнятість має тенденцію до зменшення