Мінекономіки завершило оновлений макропрогноз на 2020 рік: Мінфін розрахує, як це вплине на бюджет

Міністерство розвитку економіки завершило роботу над оновленим макроекономічним прогнозом на 2020 рік та надіслало проєкт цього прогнозу до Міністерства фінансів.

Про це йдеться у звіті про виконання державного бюджету України за лютий 2020 року, опублікованому на сайті Мінфіну, повідомляє "Громадське".

"28-го лютого Мінфін отримав новий проєкт макропрогнозу від Мінекономіки та найближчим часом оцінимо вплив оновленого макроекономічного прогнозу на бюджетні показники на 2020 рік", - повідомляють у Мінфіні.

Макроекономічний прогноз - це ключовий документ, на підставі якого розраховуються, зокрема, важливі для бюджету параметри. Через те, що державний бюджет на 2020 рік ухвалили на базі макроекономічного прогнозу, який містив набагато вищі очікування щодо курсу долара, у перші 2 місяці року доходи бюджету не виконуються у повній мірі.

У разі, якщо уряд затвердить оновлений макроекономічний прогноз, то, залежно від того, на скільки він відрізнятиметься від попереднього прогнозу, можуть виникнути підстави для перегляду бюджету на 2020 рік.

Нагадаємо, що держбюджет у лютому виконано на 93,7%