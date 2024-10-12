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ПОЛІТИКА

Мінфін США посилив тиск на іранський нафтовий сектор через напад на Ізраїль

12 жовтня 2024, 12:54
Мінфін США посилив тиск на іранський нафтовий сектор через напад на Ізраїль
Фото: з вільних джерел
Санкції спрямовані на "значну частину тіньового флоту танкерів".

Міністерство фінансів США застосувало додаткові санкції проти нафтового і нафтохімічного секторів Ірану – у відповідь на прямий напад на Ізраїль 1 жовтня, який став другим у 2024 році. Ці санкції стосуються тіньового флоту танкерів, які транспортують іранську нафту. 

"Ці дії посилюють фінансовий тиск на Іран, обмежуючи можливості режиму отримувати критично важливі доходи від продажу енергоносіїв для підриву стабільності в регіоні та нападу на партнерів і союзників США", – йдеться у повідомленні Мінфіну США.  

Під санкції США потрапили 16 юридичних осіб та 23 танкери, які беруть участь у значних транзакціях з купівлі, придбання, продажу, транспортування або збуту нафти або нафтопродуктів з Ірану. Це компанії з Китаю, Індії, ОАЕ, Малайзії, Панами, Ліберії, Суринаму і Маршаллових Островів. Зазначені судна тіньового флоту ходять під прапорами Малайзії, Барбадосу, Белізу, Камеруну, Островів Кука, Палау, Панами, Сент-Кітс і Невіс, Сан-Томе і Прінсіпі та Есватіні.

"У сукупності ці дії спрямовані на значну частину тіньового флоту танкерів і незаконних операторів, які переміщують нафту, що експортується іранським режимом", – уточнюють американські чиновники.

СШАІзраїльІрансанкції

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