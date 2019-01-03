Україна виконала більше половини умов для отримання 500 млн євро від ЄС

Український уряд та парламент виконали 7 з 12 умов, необхідних для отримання Україною чергового траншу макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 500 мільйонів євро.

Ще п'ять умов, які перед урядом поставила Єврокомісія, яка й ухвалює рішення про виділення траншу, знаходяться на різних етапах виконання. Зокрема, вже найближчими днями в Україні оголосять результати конкурсу на посади суддів в Антикорупційному суді.

"Тепер наше завдання — зробити все можливе, щоб вже найближчими тижнями Верховна Рада ухвала законопроект про запобігання та протидію відмиванню доходів, який є одним з центральних зобов’язань України перед ЄС, та запровадила інститут авторизованого економічного оператора", — повідомила міністерка фінансів України Оксана Маркарова під час зустрічі з віце-президентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом.

Нагадаємо, в жовтні 2018 року Україна і МВФ домовилися про нову кредитну програму stand-by на $3,9 млрд. Вона замінить програму розширеного фінансування (EFF), затверджену в березні 2015 року. Передумовами для укладення програми були підвищення цін на газ для населення і прийняття бюджету на 2019 рік.