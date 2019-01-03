Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Україна виконала більше половини умов для отримання 500 млн євро від ЄС

Ще п'ять умов знаходяться на різних етапах виконання
Український уряд та парламент виконали 7 з 12 умов, необхідних для отримання Україною чергового траншу макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 500 мільйонів євро.
Україна виконала більше половини умов для отримання 500 млн євро від ЄС Фото: rian.com.ua

Ще п'ять умов, які перед урядом поставила Єврокомісія, яка й ухвалює рішення про виділення траншу, знаходяться на різних етапах виконання. Зокрема, вже найближчими днями в Україні оголосять результати конкурсу на посади суддів в Антикорупційному суді.

"Тепер наше завдання — зробити все можливе, щоб вже найближчими тижнями Верховна Рада ухвала законопроект про запобігання та протидію відмиванню доходів, який є одним з центральних зобов’язань України перед ЄС, та запровадила інститут авторизованого економічного оператора", — повідомила міністерка фінансів України Оксана Маркарова під час зустрічі з віце-президентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом.

Нагадаємо, в жовтні 2018 року Україна і МВФ домовилися про нову кредитну програму stand-by на $3,9 млрд. Вона замінить програму розширеного фінансування (EFF), затверджену в березні 2015 року. Передумовами для укладення програми були підвищення цін на газ для населення і прийняття бюджету на 2019 рік.

Кабінет Міністрів підвищив тариф на газ з 1 листопада, а 23 листопада Верховна Рада прийняла держбюджет.

18 грудня МВФ схвалив виділення Україні $3,9 млрд в рамках нової кредитної програми. Перший транш складе $1,4 млрд.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 03 2019 12:39
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Танкіст, який створює реборнів: "В процесі роботи занурююся в певну оболонку, яка заспокоює"

Танкіст, який створює реборнів: "В процесі роботи занурююся в певну оболонку, яка заспокоює"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.