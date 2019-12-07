Мінінформації звернулося до СБУ та Нацради щодо показу пропагандистського фільму "Revealing Ukraine"

"МІП вважає неприпустимою трансляцію на українських телеканалах відеоматеріалів, які відкрито поширюють антиукраїнські наративи кремлівської пропаганди і маніпуляції, що використовуються Російською Федерацією під час гібридної війни проти України"

Міністерство інформаційної політики України вважає показ пропагандистського фільму "Revealing Ukraine" загрозою інформаційній безпеці України.

"МІП вважає неприпустимою трансляцію на українських телеканалах відеоматеріалів, які відкрито поширюють антиукраїнські наративи кремлівської пропаганди і маніпуляції, що використовуються Російською Федерацією під час гібридної війни проти України", - повідомляє прес-служба міністерства.

Відеоматеріал "Revealing Ukraine", назва якого перекладається як "У боротьбі за Україну", поширює пропагандистські тези Росії, багато з яких вже неодноразово зруйновано і спростовано як офіційними державними органами України, так і громадськими організаціями та волонтерами, які протидіють поширенню дезінформації в українському інформаційному просторі.

"Аналіз отриманої інформації свідчить про те, що фільм Олівера Стоуна, не дотримуючись балансу у подачі інформації, просуває кремлівську пропаганду про те, що події Революції Гідності нібито були "керованими ззовні" Сполученими Штатами Америки, що РФ "не має стосунку" до агресії на Донбасі, що захоплення українських моряків у Керченській протоці є "провокацією влади України" та багато інших", - йдеться в повідомленні МІП.

З метою захисту інформаційного суверенітету нашої держави і протидії зовнішнім негативним впливам, МІП звертається до всіх компетентних органів, зокрема, Національної ради з питань телебачення і радіомовлення та Служби безпеки України з проханням надати кваліфікацію дій телеканалу "112 Україна" і невідкладно вжити відповідних заходів у межах своєї компетенції.

Телеканал "112 Україна" анонсував показ фільму "Revealing Ukraine" 13 або 16 липня. Як вдалося з'ясувати телеканал або правовласники фільму не зверталися до відповідної комісії для отримання прокатного свідоцтва, тобто трансляція картини буде порушенням українського законодавства.

Нагадаємо, що Нацрада не змогла довести зв'язок Медведчука з телеканалами "112", NewsOne і ZIK.