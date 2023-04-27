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ПОЛІТИКА

Міністерка торгівлі США каже, що китайські хмарні компанії, такі як Huawei, можуть становити загрозу – Reuters

27 квітня 2023, 10:26
Міністерка торгівлі США каже, що китайські хмарні компанії, такі як Huawei, можуть становити загрозу – Reuters
США
Група сенаторів закликала запровадити санкції проти Huawei Cloud, Alibaba Cloud та інших китайських постачальників хмарних послуг.

Міністерка торгівлі США Джина Раймондо заявила, що китайські хмарні компанії, такі як Huawei Cloud та Alibaba Cloud, можуть становити загрозу для безпеки США, і пообіцяла розглянути запит на внесення їх до списку експортного контролю.

Про це повідомляє Reuters.

Група з дев'яти сенаторів-республіканців закликала адміністрацію президента США Джо Байдена запровадити санкції проти хмарного підрозділу Huawei Technologies Co, Alibaba Cloud та інших китайських постачальників хмарних послуг. Вони хочуть, щоб Раймондо додала ці компанії до списку суб'єктів, який накладає експортний контроль США на іноземні компанії.

"За час мого перебування на посаді я додала понад 200 китайських компаній до списку суб'єктів, і ми активно, постійно досліджуємо додаткові загрози, і якщо ми вважатимемо, що компанії повинні бути внесені до списку, я не буду вагатися", - сказала вона на слуханнях у Комітеті з питань асигнувань Сенату США.

За словами Раймондо, близько чверті китайських компаній були додані до списку експортного контролю під час її перебування на посаді. Вона додала, що Міністерство торгівлі потребує додаткових ресурсів для розгляду питань експортного контролю.

У листі, підписаному сенатором Біллом Хагерті, йдеться про те, що китайські компанії, які займаються хмарними обчисленнями, все частіше взаємодіють з іноземними суб'єктами, у деяких випадках із підсанкційними суб'єктами, які безпосередньо загрожують інтересам національної та економічної безпеки США, а також американських союзників і партнерів.

Під час слухань Хагерті попросив Раймондо розглянути можливість внесення цих компаній до відповідного списку, посилаючись на значні ризики, і Раймондо відповіла, що вона уважно розгляне це питання.

"Я загалом згодна з вами", - сказала Раймондо Хагерті.

У травні 2019 року Міністерство торгівлі США додало Huawei до списку експортного контролю через занепокоєння щодо питань безпеки.

"Ми закликаємо вас використовувати всі наявні інструменти, щоб вжити рішучих заходів проти цих компаній за допомогою санкцій, експортних обмежень і заборон на інвестиції, а також провести подальше розслідування діяльності китайських компаній, що надають послуги хмарних обчислень", - йдеться в листі сенаторів-республіканців.

Раніше Politico повідомляло, що в адміністрації президента США Джо Байдена протягом багатьох років на найвищому рівні існували розбіжності щодо того, наскільки агресивно слід обмежувати економічну взаємодію з Китаєм. Але зараз чиновники, схоже, близькі до угоди з одного ключового питання, спрямованого на стримування технологічного та військового підйому Пекіна.

СШАКитайсанкції

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