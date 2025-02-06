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ПОЛІТИКА

Міністерство фінансів США наклало санкції на нафтові мережі, що постачають іранську нафту до Китаю

06 лютого 2025, 21:51
Міністерство фінансів США наклало санкції на нафтові мережі, що постачають іранську нафту до Китаю
За словами Мінфіну США, санкції націлені на організації в Китаї, Індії, ОАЕ та кілька нафтових танкерів.

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти міжнародної мережі КВІР за контрабанду іранської нафти до Китаю. Це стосується зокрема компаній у Китаї, Індії, ОАЕ.

Про це йдеться в заяві Міністерства фінансів США.

За словами Мінфіну США, санкції націлені на організації в Китаї, Індії, ОАЕ та кілька нафтових танкерів. Нафту доставляли ​​від імені Генерального штабу збройних сил Ірану і його підставної компанії Sepehr Energy, яка потрапила під санкції.

"Іран отримує еквівалент мільярдів доларів щороку через продаж нафти для фінансування своєї дестабілізуючої регіональної діяльності та підтримки численних регіональних терористичних угруповань, включаючи Хамас, Хусі та Хізбалла. AFGS використовує мережі іноземних підставних компаній і брокерів, щоб уможливити продаж і постачання нафти", - пояснили в міністерстві.

Відомо, що вторинні санкції можуть застосовуватися до тих, хто має справу з особами та компаніями, визначеними в списку.

"Іранський режим як і раніше зосереджений на залученні своїх нафтових доходів для фінансування розвитку своєї ядерної програми, виробництва своїх смертоносних балістичних ракет і безпілотних літальних апаратів, а також для підтримки своїх регіональних терористичних груп", - сказав міністр фінансів США Скотт Бессент.

Зауважимо, що листопаді 2023 року Міністерство фінансів США внесло компанію Sepehr Energy у санкційний список за матеріально-технічне забезпечення збройних сил Ірану.

СШАКитайІранІндіянафтасанкціїОАЕ

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