ПОЛІТИКА

Міністр армії США зустрічається з російською делегацією в ОАЕ – ЗМІ

25 листопада 2025, 08:32
Фото: з вільних джерел
Міністр армії США Ден Дрісколл, який привіз до Києва так званий "мирний план" Трампа щодо закінчення війни в Україні, наразі перебуває в Абу-Дабі для зустрічі з російськими високопосадовцями.

Про це повідомили CBS News два американські чиновники та два дипломатичні джерела.

"Міністр армії США Дрісколл кілька годин зустрічався з членами російської делегації [в понеділок увечері] в Абу-Дабі. Він планує зустрітися з ними знову протягом дня [у вівторок], щоб обговорити мирний процес і прискорити просування мирних переговорів", - повідомив CBS News представник США.

Наразі невідомо, хто ще входить до складу американської делегації в Абу-Дабі.

Як раніше повідомило CBS News, офіційні особи США та України також обговорювали можливий візит до США президента України Володимира Зеленського цього тижня, проте наразі чітких планів візиту немає.

Поки що незрозуміло, наскільки близькі росія і Україна до угоди.

У заяві, опублікованій у неділю ввечері, Білий дім повідомив, що після обговорень у Женеві офіційні особи США та України "розробили оновлений і доопрацьований мирний план".

Водночас один з американських чиновників повідомив CBS News, що диктатор росії владімір путін, схоже, вважає, що захопить Донецьку область України в той чи інший спосіб - або шляхом мирного врегулювання, або на полі бою.

"Хоча той самий американський чиновник відмовився дати оцінку США щодо того, чи програє Україна війну на Сході, він заявив, що траєкторія бойових дій вказує на захоплення росією Донецька. Він вказав, що успіхи росії в місті Покровськ, не є позитивним знаком для оборонних перспектив Києва", - пише CBS.

