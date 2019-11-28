Міністр Дубілет розповів, як відбуватиметься електронний перепис населення в Україні та скільки вдасться

Проведення перепису населення було заплановано на кінець 2020 року, і в бюджеті на нього було передбачено 3.4 млрд грн.

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет розповів, як відбуватиметься електронний перепис населення в Україні.

Проведення перепису населення було заплановано на кінець 2020 року, і в бюджеті на нього було передбачено 3.4 млрд грн. Майже 100 тисяч інтерв’юерів з планшетами мали обійти оселі українців, повідомляє "Громадське".

Однак тепер формат перепису планують змінити.

За підсумками спілкування Дубілета з представниками відомств, які можуть бути потенційними користувачами перепису, соціологами та регіональними представниками, з'ясувалося, що більшість запитів від них можна поділити на два типи:

Тип 1. Близько 90% запитів - це інформація про те, в яких населених пунктах мешкає скільки людей, а також їхні стать та вік.

Тип 2. Спеціалізована інформація про склад сім’ї, житло, етно-національність тощо.

За словами Дубілета, більшість запитів першого типу були терміновими. Зараз уряд робить генеральний план інфраструктури країни (дороги, опорні школи, лікарні) й більшість міністерств заявили, що не можуть чекати кінця наступного року.

Тому наразі вирішили провести так званий електронний перепис, до якого долучать фахівців з математики й соціології.

Перепис проводитимуть за таким алгоритмом.

Збиратимуть анонімну інформацію у мобільних операторів про кількість користувачів та їх розташуванні.

Збиратимуть дані з реєстрів про дітей (РАЦСи) і пенсіонерів (Пенсійний Фонд).

Проводитимуть "калібруючі" соціологічні опитування для уточнення, скільки сім-карт припадає в середньому на одного українця в різних групах.

Зібрані дані вноситимуть в математичну модель.

"У підсумку ми отримуємо досить точну модель того, скільки людей мешкає в яких населених пунктах. Ці дані будуть, можливо, більш точними, ніж від традиційного перепису, оскільки далеко не всі українці відкривають двері тим, хто проводить опитування", - зазначив міністр.

Він додав, що для отримання відповідей на більш спеціалізовані питання (йдеться про другий тип запитів), можна придумати точкові та більш дешеві способи дослідження. Наприклад, можна проводити соціологічні опитування, роботу з електронними реєстрами або знайти інші шляхи.

За словами Дубілета, це допоможе заощадити на переписі населення 2-3 млрд грн.

"Тому в бюджет 2020 ми знизили бюджет на перепис з 3.4 млрд грн до 1.4 млрд. А якщо все піде, як заплановано, думаю, потім ми зможемо заощадити ще під 1 млрд. Заощаджені гроші пішли на медицину та інші важливі програми", - зазначив міністр.

Раніше прем’єр Олексій Гончарук заявив, що уряд шукає можливість провести перепис населення з використанням онлайн-інструментів. Також Гончарук заявляв, що уряд спробує провести частковий перепис населення до кінця 2019 року. Пробний перепис населення планують провести у двох районах Києва у 2019 році.

Нагадаємо, що Кабмін погодив терміни проведення перепису населення