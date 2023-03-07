Міністр енергетики США заявив, що обмеження цін на нафту в росії працюють – Reuters

росія, яка виробляє близько 10% світових запасів нафти, оголосила у лютому, що скоротить видобуток на 500 тисяч барелів на день.

Цінові обмеження, запроваджені країнами G7 та союзниками, щоб змусити росію продавати свою нафту та нафтопродукти зі знижкою, працюють добре.

Про це заявив спеціальний координатор президента США з міжнародних енергетичних питань Амос Хохштейн, повідомляє Reuters .

"Я думаю, краса цього процесу в тому, що він працює і що російська нафта і російські товари торгуються нижче за граничну ціну", - сказав Хохштейн журналістам у кулуарах енергетичної конференції в Х'юстоні.

росія, яка виробляє близько 10% світових запасів нафти, оголосила у лютому, що скоротить видобуток на 500 тисяч барелів на день, або близько 5% видобутку в росії у відповідь на обмеження цін.

Хохштейн сказав, що скорочення мало вплинуло на ціни, які платили покупці за російську нафту.

США були раді бачити, що постачання російської нафти і палива йдуть до країн, на які не діють санкції щодо імпорту, поки ціна на них нижча за встановлену межу.

"Я не знаю, чому росія скорочує виробництво. Я думаю, що ціна не так сильно зросла. Ми хочемо переконатися, що російські барелі є на ринку і торгуються з дисконтом", - сказав він.

Сполучені Штати були одним з архітекторів обмеження цін на російську нафту, метою якого було запобігти серйозним перебоям з поставками з росії, але знизити доходи москви від експорту нафти та палива.

Країни Великої сімки, Європейський союз та Австралія 5 грудня запровадили верхню межу цін на морські перевезення російської нафти, встановивши її на рівні 60 доларів за барель у рамках санкцій проти росії за її вторгнення до України. Крім того, 5 лютого "Велика сімка" та союзники ввели цінову стелю на продаж російського палива.

Нагадаємо, США ввели санкції проти 37 компаній: більшість із них – китайські.