Міністр фінансів США прогнозує скорочення мит за умови відновлення виробництва в країні

11 серпня 2025, 20:18
Фото: UNSPLASH
"З часом мита мають стати кубиком льоду, що тане".

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що "взаємні" мита, що запроваджуються Вашингтоном на імпорт з інших країн, ймовірно, скоротяться. 

Як він повідомив в інтерв'ю Nikkei, це станеться, якщо торговельні дисбаланси покращаться.

"З часом мита мають стати кубиком льоду, що тане", – цитує видання Бессента.

Міністр фінансів пояснив, що головна мета застосування мит адміністрацією Трампа - "відновлення балансу" дефіциту поточного рахунку, який на 2024 рік становив 1,18 трильйона доларів, що є найбільшим показником серед усіх великих країн.

Бессент заявив, що дефіцит такого масштабу потенційно може призвести до фінансової кризи. Однак його метафора про те, що взаємні мита – це "кубик льоду, що тане", сигналізувала про можливість їх зниження або навіть скасування.

"Якщо виробництво повернеться до США, то ми будемо імпортувати менше. Тож ми збалансуємо ситуацію", – сказав він, наводячи приклад умови для остаточного зниження тарифів.

Поточні переговори з країнами, які ще не уклали торговельну угоду, за словами Бессента, мають завершитися до кінця жовтня.

Очільник Мінфіну США також пояснив, що митна політика – це спосіб збільшення податкових надходжень та захисту американської промисловості, додавши, що Трамп також "використовує її для переговорів у зовнішній політиці".

6 серпня президент США Дональд Трамп запровадив додаткові 25% мита на індійські товари через продовження Нью-Делі закупівель російської нафти, попри західні санкції, які, за його словами, означали, що країна фінансує війну рф проти України.

СШАДональд ТрампмитаСкотт Бессент

