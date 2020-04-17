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Міністр МОЗ Максим Степанов ініціював регулярне тестування медиків на коронавірус – раз на 5 днів

МОЗ повідомляє
Така можливість розглядається у зв’язку з тим, що останніми днями в Україні зростає кількість захворювань на COVID-19, зокрема і серед медпрацівників.
Міністр МОЗ Максим Степанов ініціював регулярне тестування медиків на коронавірус – раз на 5 днів Фото: МОЗ

Наразі алгоритм тестування медичних працівників не відрізняється від алгоритму тестування пацієнтів:  його проводять при появі відповідних симптомів захворювання. 

 

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17 04 2020 13:20
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