ЗДОРОВ'Я НОВИНИТака можливість розглядається у зв’язку з тим, що останніми днями в Україні зростає кількість захворювань на COVID-19, зокрема і серед медпрацівників.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Міністр МОЗ Максим Степанов ініціював регулярне тестування медиків на коронавірус – раз на 5 днів
МОЗ повідомляє
Фото: МОЗ
Наразі алгоритм тестування медичних працівників не відрізняється від алгоритму тестування пацієнтів: його проводять при появі відповідних симптомів захворювання.
Джерело : офіційний канал МОЗ у соціальний мережі телеграм https://t.me/COVID19_Ukraine
Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на 9:00 17 квітня в Україні 4662 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 125 летальних, 246 пацієнтів одужали.
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