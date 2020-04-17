Міністр МОЗ Максим Степанов ініціював регулярне тестування медиків на коронавірус – раз на 5 днів МОЗ повідомляє

Така можливість розглядається у зв’язку з тим, що останніми днями в Україні зростає кількість захворювань на COVID-19, зокрема і серед медпрацівників.

Фото: МОЗ

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