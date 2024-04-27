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Міністр оборони Австралії прибув у Львів і оголосив про допомогу на $100 млн

27 квітня 2024, 16:38
Міністр оборони Австралії прибув у Львів і оголосив про допомогу на $100 млн
Укрінформ
До Львова з візитом прибув заступник прем'єр-міністра - міністр оборони Австралії Річард Марльз.

Про це повідомляє Кабмін.

Міністр дав спільний брифінг із Прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.

Про це на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем та заступником міністра оборони Іваном Гаврилюком повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр оборони Австралії Річард Марльз.

Австралія виділяє Україні новий пакет військової допомоги Україні вартістю 100 мільйонів доларів США.

Уряд Австралії передасть Україні дрони в рамках коаліції безпілотників, а також велику партію переносних зенітно-ракетних комплексів RBS 70. 

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив під час брифінгу з міністром оборони Австралії Річардом Марлзом.

"В рамках коаліції дронів Австралія поставить нам безпілотників на 32,5 млн доларів. Також до України буде поставлено велику партію ПЗРК RBS 70 на кілька десятків мільйонів доларів", - заявив український прем'єр-міністр.

Шмигаль подякував Австралії за потужний внесок в перемогу України.

Крім того, австралійська еліта прагне перевести $9 млрд російських "брудних грошей" в Україну.

 

 

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