Міністр оборони Британії їде до Вашингтону: говоритиме і про шлях до миру в Україні

Перемовини мають відбутись 5-6 березня.

Державний секретар з питань оборони Великої Британії Джон Гілі обговорить з колегою з Пентагону Пітом Гегсетом план досягнення миру в Україні, над яким працюють США, Британія, Франція і європейські союзники.

Про це йдеться на сайті британського уряду.

Переговори мають відбьтись під час візиту очільника оборонного відомства Британії до США 5-6 березня.

"Забезпечення тривалого миру в Україні та зміцнення зв’язків між союзниками по НАТО будуть головними темами обговорень під час візиту міністра оборони до Вашингтона у середу та четвер, зокрема під час зустрічі з його американським колегою Пітом Гегсетом", - йдеться на сайті уряду.

Британський міністр наголосить на безпрецедентній глибині особливих відносин Великої Британії зі США – найближчим союзником у сфері безпеки.

"Під час двосторонньої зустрічі в четвер обидва міністри оборони мають обговорити план досягнення миру в Україні, над яким працюють США, Велика Британія, Франція та європейські союзники. Це обговорення відбудеться після візиту прем’єр-міністра Кіра Стармера до Вашингтона минулого тижня, під час якого прем’єр і президент підтвердили, що обидві країни спільно працюватимуть над безпековими домовленостями для забезпечення тривалого миру в Україні. Переговори продовжать дискусії, що відбулися минулими вихідними в Лондоні під час зустрічі міжнародних лідерів, на якій союзники за підтримки США обговорювали необхідність довготривалого мирного врегулювання", - написали в Міністерстві оборони Британії.

Цей новий етап оборонної взаємодії з адміністрацією США є продовженням першої зустрічі двох міністрів оборони минулого місяця, коли Британія провела засідання Контактної групи з оборони України, до якої входять 50 країн і яка координує надання термінової військової допомоги Україні.

"Прем’єр-міністр чітко заявив після своїх зустрічей минулого тижня, що ми продовжимо діалог із друзями та союзниками, щоб забезпечити шлях до тривалого миру в Україні. Ми продовжимо цю роботу у Вашингтоні найближчими днями", - сказав Гілі.

Також в обід Єлисейський палац підтвердив ймовірний візит до Вашингтона Макрона із Зеленським і Стармером.