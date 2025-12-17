Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Мирні переговори з росією просунулися далі, ніж будь-коли – міністр оборони Британії

17 грудня 2025, 18:14
Мирні переговори з росією просунулися далі, ніж будь-коли – міністр оборони Британії
джерело Офіс Президента України
За його словами, зараз відбувається найважливіший етап війни росії проти України.

У переговорах щодо завершення війни росії проти України спостерігається прогрес. Вони просунулися далі, ніж будь-коли з моменту початку конфлікту.

Про це заявив міністр оборони Британії Джон Гілі.

Він зазначив, що протягом 2025 року партнери України зібрали в рамках формату "Рамштайн" зобов'язання щодо допомоги українським захисникам на суму 50 млрд фунтів (близько 66,5 млрд доларів).

За словами міністра, зараз проходить найважливіший етап війни росії проти України. Зусилля США щодо досягнення миру "просуваються вперед".

"У Берліні з'явилися ознаки прогресу в мирних переговорах, які просунулися далі, ніж будь-коли за час цієї війни", - сказав чиновник.

Також він звернув увагу, що Британія продовжує спрямовувати кошти на підготовку своїх військ і збройних сил, щоб "бути готовими до розгортання, коли настане мир, з військами на землі та літаками в повітрі".

При цьому, за словами Гілі, поки що Захід має активізуватися і надати Україні ще більше допомоги, щоб натиснути на російського диктатора владіміра путіна для укладення угоди і захисту мирних українців від атак рф у зимовий період.

війнапереговориБританіяДжон Гілі

Останні матеріали

Паперовий тигр. Заморожені активи та ілюзія судових процесів росії проти Європи – ERIC
Бізнес & Фінанси
Паперовий тигр. Заморожені активи та ілюзія судових процесів росії проти Європи – ERIC
Переклад iPress – 17 грудня 2025, 13:01
Гра на виснаження. Де тримається і ламається фронт – Том Купер
Cуспільство
Гра на виснаження. Де тримається і ламається фронт – Том Купер
Переклад iPress – 16 грудня 2025, 23:40
Куп'янська операція: роль генерала Михайла Драпатого. Хто насправді керував нею – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Куп'янська операція: роль генерала Михайла Драпатого. Хто насправді керував нею – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 16 грудня 2025, 16:07
Британія вже на передовій у протистоянні з росією. Тим часом техномагнати отримують надто багато влади, попереджає очільниця MI6 – The Times
Політика
Британія вже на передовій у протистоянні з росією. Тим часом техномагнати отримують надто багато влади, попереджає очільниця MI6 – The Times
Переклад iPress – 16 грудня 2025, 13:02
Джаред Кушнер у центрі корупції Трампа. Від ЗМІ до зовнішньої політики зять Трампа консолідує владу і заробляє мільйони
Політика
Джаред Кушнер у центрі корупції Трампа. Від ЗМІ до зовнішньої політики зять Трампа консолідує владу і заробляє мільйони
Переклад iPress – 16 грудня 2025, 12:04
AirPods, Nintendo Switch та інші хіти: 5 подарунків для підлітків
Технології
AirPods, Nintendo Switch та інші хіти: 5 подарунків для підлітків
16 грудня 2025, 11:13
Повзуча окупація триває. росіяни просуваються, але українці місцями успішно контратакують – Том Купер і Дональд Гілл
Повзуча окупація триває. росіяни просуваються, але українці місцями успішно контратакують – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 16 грудня 2025, 00:42
Куп'янськ як піар-тест. Хто що
Політика
Куп'янськ як піар-тест. Хто що "звільнив" і кому вірити – Том Купер
Переклад iPress – 15 грудня 2025, 15:33
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється