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Міністр оборони Британії висловив упевненість у запланованому контрнаступі України проти російських військ

19 квітня 2023, 18:57
Міністр оборони Британії висловив упевненість у запланованому контрнаступі України проти російських військ
Фото: Бен Воллес/ glavcom.ua
Але також дав зрозуміти, що війна, швидше за все, триватиме й наступного року.

Міністр оборони Великої Британії висловив упевненість в успіху запланованого українського контрнаступу проти росіян, але дав зрозуміти, що війна може тривати й в наступному році.

Про це повідомляє The New York Times.

"Я налаштований оптимістично і думаю, що між цим і наступним роком Україна збереже імпульс і позицію сили. Я також думаю, що ми повинні бути реалістами. Не буде жодного моменту за помахом чарівної палички, коли росія розвалиться", – зазначив очільник Міноборони.

Воллес розповів, що пом'якшив свою власну оцінку щодо перспектив війни. Він зауважив, що російський диктатор путін "не показав жодних ознак ослаблення", враховуючи, що "він вже зазнав втрат у 223 000 загиблих або поранених".

"Важко передбачити, які втрати він готовий терпіти, перш ніж він дійсно зрозуміє, що гра закінчена. Я просто намагаюся керувати очікуваннями, що жоден наступ не призведе раптово до краху російської армії", – сказав міністр.

Він також нагадав, що більшість російських військ у районах, де Україна, "скоріш за все", наступатиме, страждають від поганого морального стану, погано харчуються, керуються, екіпіруються та навчаються, але там "все ще багато людей". Він також зазначив, що путін готовий "заштовхнути більше людей у свою м’ясорубку".

Глава Міноборони повідомив, що підтримка України союзниками залишається сильною і лише український уряд вирішуватиме, коли вестиме перемовини про припинення бойових дій з позиції сили.

"Ми можемо допомогти їм досягти цієї позиції сили. Імпульс все ще з ними. Можливо, це не дуже швидкий імпульс, але він, безперечно, йде вперед. Імпульс має значення", – додав міністр.

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війнапідтримкаБританіяконтранаступ

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