Він запропонує розпочати "50-денну кампанію" з постачання озброєнь.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі виступить із закликом до посилення військової підтримки України під час майбутньої зустрічі союзників у форматі "Рамштайн". Він запропонує розпочати "50-денну кампанію" з постачання озброєнь, щоб змусити президента рф владіміра путіна сісти за стіл переговорів.

Як повідомляє The Telegraph, Гілі підтримає ініціативу президента США Дональда Трампа щодо введення «дуже жорстких» економічних санкцій проти росії у разі відсутності припинення вогню до 2 вересня. Міністр наголосить, що Захід має паралельно активізувати військову допомогу Україні, аби створити тиск на кремль.

Це вже четверта зустріч Гілі на посаді голови Контактної групи з оборони України, більш відомої як "формат Рамштайн", яка об’єднує понад 50 країн. Раніше лідерство в групі належало США, але після приходу Трампа Вашингтон почав скорочувати підтримку України та європейської безпеки.

За останні два місяці Велика Британія поставила в Україну ракетні системи ППО та артилерійські снаряди на суму 150 млн фунтів, а загальна річна допомога на ППО та артилерію складе 700 млн фунтів. Також Лондон надіслав 50 тисяч дронів, а коаліція під керівництвом Великої Британії та Латвії планує передати ще 20 тисяч. На зустрічі в "Рамштайні" очікується оголошення про спільну закупівлю Німеччиною та Великою Британією ракет ППО на 170 млн євро.

До онлайн-зустрічі приєднається також міністр оборони США Піт Гегсет. Захід відбудеться у понеділок, 21 липня, і має на меті посилити міжнародну підтримку України в умовах триваючої російської агресії.