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ПОЛІТИКА

Міністр оборони Британії закликає до радикальних змін у оборонній стратегії через глобальні загрози

18 лютого 2025, 14:41
Міністр оборони Британії закликає до радикальних змін у оборонній стратегії через глобальні загрози
Міністр наголосив, що справжнє лідерство вимагає не лише вирішення поточних проблем, але й готовності до реформ для забезпечення безпеки в майбутньому.

Міністр оборони Великої Британії Джон Хілі заявив, що світ вступив у нову еру загроз. За його словами, це вимагає радикальних змін у системі оборони.

Про це повідомляє The Guardian.

Міністр оборони Великої Британії Джон Хілі виступив в Лондоні в Інституті уряду, де обговорив майбутні виклики для оборонної політики країни та реформи Міністерства оборони.

Він зазначив, що кілька тижнів тому, коли він підтвердив свою участь у заході, він не міг передбачити, що геополітичні події, зокрема війна в Україні, привернуть таку увагу до його думок щодо змін у системі оборони.

"Рішення, які ми прийматимемо в найближчі тижні, визначать не лише результат конфлікту в Україні, а й безпеку нашого світу на багато поколінь уперед. І природа урядування передбачає роботу з такими викликами", - підкреслив він.

Міністр наголосив, що справжнє лідерство вимагає не лише вирішення поточних проблем, але й готовності до реформ для забезпечення безпеки в майбутньому. За його словами, сьогоднішня ситуація вимагає нового підходу до оборони.

"Ми вступили в нову еру загроз, і це вимагає нової ери для оборони", - заявив він, підкреслюючи необхідність модернізації оборонної стратегії Великої Британії.

Нагадаємо, директор німецького концерну Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що запаси зброї на складах Європи та України вичерпуються. Говорячи про ситуацію в Європі, Паппергер також критично висловився щодо оборонної політики ЄС. За його словами, країни Європи залишилися осторонь важливих переговорів про майбутнє України через десятиліття недостатніх інвестицій у свою оборону.

війназброяБританіяміністр оборониросія загроза

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