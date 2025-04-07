Міністр оборони Фінляндії: Європі потрібна дорожня карта від США щодо виведення військ

Європейські країни намагаються переналаштувати оборону континенту

Європейські союзники по НАТО повинні мати "чітку дорожню карту", в якій буде вказано, як працюватиме будь-яке виведення військ США з континенту.

Про це заявив Politico міністр оборони Фінляндії Антті Хаккянен.

"Нам потрібно мати якийсь спільний план з американцями щодо дорожньої карти, якщо американці змінять баланс у Тихоокеанському регіоні в галузі звичайних оборонних можливостей", - сказав він.

Він закликав Вашингтон надати "чітку дорожню карту", "щоб у росії не було вікна можливостей щось зробити", і зазначив, що плани США мають координуватися з ініціативами ЄС щодо підвищення обороноздатності блоку.

Зазначається, що європейські країни намагаються переналаштувати оборону континенту, оскільки адміністрація Дональда Трампа веде економічну війну проти ЄС, зміцнює стосунки з росією, попереджає, що може не захистити союзників по НАТО, які, на її думку, недофінансовують оборону, та погрожує вторгненням до Гренландії. Глава НАТО Марк Рютте заявив, що в альянсі "немає жодних сюрпризів" і що будь-який поворот США в бік Азії буде здійснюватися "дуже скоординовано". Фінський міністр із розумінням поставився до аргументів США про необхідність переходу в Азію: "Послання, яке я отримую від американців і від Пентагону, полягає в тому, що нам потрібно зрозуміти їхній тиск з боку нарощування військової могутності Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні".

Хаккянен заявив, що плани Європейської комісії, які потенційно можуть вивільнити 800 мільярдів євро військових витрат завдяки пом'якшенню національних фіскальних правил і наданню 150 мільярдів євро оборонних кредитів для підвищення обороноздатності блоку до 2030 року, перебувають "на правильному шляху".

Очікується, що лідери ЄС займуть позицію щодо пропозицій Комісії в червні.

"Американці хочуть бачити чіткі рішення від європейських країн", - сказав він.