Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Міністр оборони Фінляндії: Європі потрібна дорожня карта від США щодо виведення військ

07 квітня 2025, 12:12
Міністр оборони Фінляндії: Європі потрібна дорожня карта від США щодо виведення військ
Фото: korrespondent.net
Європейські країни намагаються переналаштувати оборону континенту
Європейські союзники по НАТО повинні мати "чітку дорожню карту", в якій буде вказано, як працюватиме будь-яке виведення військ США з континенту.
 
Про це заявив Politico міністр оборони Фінляндії Антті Хаккянен.
 
"Нам потрібно мати якийсь спільний план з американцями щодо дорожньої карти, якщо американці змінять баланс у Тихоокеанському регіоні в галузі звичайних оборонних можливостей", - сказав він.
 
Він закликав Вашингтон надати "чітку дорожню карту", "щоб у росії не було вікна можливостей щось зробити", і зазначив, що плани США мають координуватися з ініціативами ЄС щодо підвищення обороноздатності блоку.
 
Зазначається, що європейські країни намагаються переналаштувати оборону континенту, оскільки адміністрація
Дональда Трампа веде економічну війну проти ЄС, зміцнює стосунки з росією, попереджає, що може не захистити союзників по НАТО, які, на її думку, недофінансовують оборону, та погрожує вторгненням до Гренландії.
 
Глава НАТО Марк Рютте заявив, що в альянсі "немає жодних сюрпризів" і що будь-який поворот США в бік Азії буде здійснюватися "дуже скоординовано".
 
Фінський міністр із розумінням поставився до аргументів США про необхідність переходу в Азію:
 
"Послання, яке я отримую від американців і від Пентагону, полягає в тому, що нам потрібно зрозуміти їхній тиск з боку нарощування військової могутності Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні".
 
Хаккянен заявив, що плани Європейської комісії, які потенційно можуть вивільнити 800 мільярдів євро військових витрат завдяки пом'якшенню національних фіскальних правил і наданню 150 мільярдів євро оборонних кредитів для підвищення обороноздатності блоку до 2030 року, перебувають "на правильному шляху".
 
Очікується, що лідери ЄС займуть позицію щодо пропозицій Комісії в червні.
 
"Американці хочуть бачити чіткі рішення від європейських країн", - сказав він.
Фінляндіявійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Казино-парадокс: якщо всі виграють, то хто програє?
LifeStyle
Казино-парадокс: якщо всі виграють, то хто програє?
07 квітня 2025, 12:50
Позиції Трампа і росії зближуються. Це робить війну ще жахливішою – Філліпс О’Брайен
Політика
Позиції Трампа і росії зближуються. Це робить війну ще жахливішою – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 07 квітня 2025, 12:23
Світ, яким ми його знали, зник. Ніхто не виграє від торговельної війни – прем’єр Британії Кір Стармер
Політика
Світ, яким ми його знали, зник. Ніхто не виграє від торговельної війни – прем’єр Британії Кір Стармер
Переклад iPress – 07 квітня 2025, 07:55
Трамп звільнив нелояльних співробітників Ради національної безпеки. Ініціатива – проросійської MAGA-блогерки Лори Лумер – Washington Post
Політика
Трамп звільнив нелояльних співробітників Ради національної безпеки. Ініціатива – проросійської MAGA-блогерки Лори Лумер – Washington Post
Переклад iPress – 04 квітня 2025, 15:46
Повне божевілля світової політики. Позерство та особиста вигода, які керують політикою США – Ендрю Таннер
Політика
Повне божевілля світової політики. Позерство та особиста вигода, які керують політикою США – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 04 квітня 2025, 12:34
Прем'єрка Італії Мелоні намагається утримати коаліцію. Чи збирається вона підтримувати Україну та переозброєння ЄС? – Politico
Політика
Прем'єрка Італії Мелоні намагається утримати коаліцію. Чи збирається вона підтримувати Україну та переозброєння ЄС? – Politico
Переклад iPress – 04 квітня 2025, 00:33
Таємна колаборація кремля із Трампом. Чим займається у Вашингтоні посланець путіна – Ольга Лаутман
Політика
Таємна колаборація кремля із Трампом. Чим займається у Вашингтоні посланець путіна – Ольга Лаутман
Переклад iPress – 03 квітня 2025, 16:14
Щорічна оцінка загроз США. Аналіз пов'язаного з росією контенту – Бенджамін Кук
Політика
Щорічна оцінка загроз США. Аналіз пов'язаного з росією контенту – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 03 квітня 2025, 12:17
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється