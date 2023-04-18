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Міністр оборони Китаю похвалив путіна за "сприяння миру в усьому світі" – Bloomberg

18 квітня 2023, 20:47
Міністр оборони Китаю похвалив путіна за
Джерело: glavcom
Похвальні слова не показані у репортажі китайських державних ЗМІ про зустріч в росії або в офіційних повідомленнях кремля про цю подію.

Голова Міністерства оборони Китаю Лі Шанфу відзначив теплі відносини між Пекіном та москвою, а також похвалив російського диктатора владіміра путіна за укріплення "миру у всьому світі".

Про це інформує видання Bloomberg.

У повідомленні йдеться, що ці слова були у промові китайського міністра, яку він зачитав на зустрічі минулої неділі з путіним і російським міністром оборони Сєргєєм Шойгу. Відео із цією промовою розміщене на платформі китайської компанії NetEase Inc.

Зокрема, Шанфу спочатку назвав путіна "видатним державним лідером", а також відзначив його "важливий внесок у просування миру і розвитку в усьому світі". Такі заяви різко контрастують з відношення до путіна через Західних країн, де його вважають військовим злочинцем і якого розшукує Міжнародний кримінальний суд.

Видання зазначає, що ці слова Шанфу не включені в репортажі китайських державних ЗМІ про зустріч в росії або в офіційне повідомлення кремля про цю подію.

Журналісти звернулись за коментарем до прес-служби китайського міноборони, однак там відмовились від коментарів.

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