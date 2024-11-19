Міністр оборони Китаю відмовився зустрітися з главою Пентагону – Defense News

Ллойд Остін планував зустрітися з очільником китайського МЗС на полях заходу в Лаос

Міністр оборони Китаю Дун Цзюнь відмовився від зустрічі з очільником Пентагону Ллойдом Остіном цього тижня.

Про це повідомляє DefenseNews із посиланням на неназваного посадовця американського Міноборони.

Пекін не задовольнив запит Вашингтона на організацію зустрічі очільників оборонних відомств на полях заходу за участі азійських країн у Лаосі.

"Високопосадовець відомства заявив журналістам перед самітом у Лаосі, що Пентагон пропонував таку зустріч, але Китай відмовився, посилаючись на продаж США зброї Тайваню", – зазначають журналісти.

За словами співрозмовника ЗМІ, справжніми причинами відмови є санкції США проти китайських компаній, візит тодішньої спікерки Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі на Тайвань у серпні 2022 року та інцидент з китайським аеростатом, який опинився в повітряному просторі США.