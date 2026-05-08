Міністр оборони Латвії готовий піти у відставку через дрони, які вільно пролетіли над країною

Він сказав, що поважатиме рішення парламенту щодо своєї відставки.

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс заявив, що бере на себе відповідальність за дрони, які напередодні залетіли в країну, але не були збиті.

Про це йшлося в його телефонному інтерв'ю на латвійському телебаченні.

Раніше пояснювали, що дрони не збили, бо це, мовляв, могло наразити на небезпеку цивільних. Попри це, кілька опозиційних партій звернулися до Сейму з проханням про відставку Спрудса.

"Безпілотник має бути збитий – це передусім відповідальність керівника збройних сил і мене як політичного лідера", – визнав міністр, додавши, що "бере на себе повну відповідальність".