Міністр оборони Латвії готовий піти у відставку через дрони, які вільно пролетіли над країною
08 травня 2026, 13:13
Він сказав, що поважатиме рішення парламенту щодо своєї відставки.
Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс заявив, що бере на себе відповідальність за дрони, які напередодні залетіли в країну, але не були збиті.
Про це йшлося в його телефонному інтерв'ю на латвійському телебаченні.
Раніше пояснювали, що дрони не збили, бо це, мовляв, могло наразити на небезпеку цивільних. Попри це, кілька опозиційних партій звернулися до Сейму з проханням про відставку Спрудса.
"Безпілотник має бути збитий – це передусім відповідальність керівника збройних сил і мене як політичного лідера", – визнав міністр, додавши, що "бере на себе повну відповідальність".
За його словами, він поважає пропозицію опозиційних партій та поважатиме рішення Сейму. Спрудс також заявив, що його завдання – покращити здатність збивати дрони, не забуваючи про додаткові фактори, як-от безпека людей. Нині ж основне припущення щодо безпілотників полягає в тому, що вони прилетіли з України.
"Вони завдають ударів по законних цілях на території держави-агресора, але розслідування все ще триває, і комунікація з українською стороною триває. Чіткі результати будуть доступні після завершення розслідування", – каже міністр.
Нагадаємо, напередодні кілька невідомих безпілотників уночі порушили повітряний простір Латвії. Два дрони впали на території країни, один із них – біля нафтосховища.