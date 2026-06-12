Міністр оборони Латвії прибув до Києва у свій перший закордонний візит

Мелніс обговорить участь латвійської промисловості в обороні України та створення спільних підприємств.

Міністр оборони Латвії Райвіс Мелніс у свій перший закордонний візит прибув до України.

Про це йдеться у заяві латвійського Міністерства оборони.

У Києві заплановано кілька зустрічей на високому рівні. Метою є зміцнення військового співробітництва між двома країнами, обговорення участі латвійської промисловості у забезпеченні оборони України та створення спільних підприємств.

Нагадаємо, під час зустрічі Зеленського з новим прем'єром Латвії Андрісом Кульбергсом у Таллінні сторони підписали угоду щодо співпраці у сфері безпілотних технологій. Зеленський також заявив, що Україна може відправляти експертів до країн Балтії для допомоги у налагодженні захисту від дронів, які порушують їхній повітряний простір.