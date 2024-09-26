Міністр оборони Німеччини: Війна в Україні для росії лише початок, демократія – головний ворог путіна

Міністр відзначив, що у 2014-му році, після вторгнення росії у Крим, інші країни "замість того, щоб відреагувати на цей дзвінок, натиснули кнопку "відкласти сигнал тривоги".

Для російської федерації повномасштабна війна в Україні є лише початком. Демократія та незалежність - головні вороги для диктатора владіміра путіна.

Про це повідомляє міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час виступу у Вільнюсі, якого цитує Deutsche Welle.

"Для росії Україна це тільки початок. росія намагається підірвати нашу єдність, Європейського Союзу і НАТО, гібридними методами. Справжній ворог путіна - наш вільний і незалежний, демократичний спосіб життя", - заявив голова відомства.

Міністр відзначив, що у 2014-му році, після вторгнення росії у Крим, інші країни "замість того, щоб відреагувати на цей дзвінок, натиснули кнопку "відкласти сигнал тривоги".

У тому ж числі Пісторіус підтвердив плани Німеччини розгорнути в Литві повноцінну бригаду до 2027 року. Зокрема солдатів почнуть направляти вже цього року.

"Ми усвідомлюємо свою відповідальність як центрального логістичного вузла в Європі, що гарантує, що війська можуть швидко переміщатися з Атлантики на східний фланг у разі потреби... Понад 35 000 німецьких військовослужбовців, 200 літаків, два фрегати і додаткові сили можуть бути приведені в оперативну готовність до 2025 року", - додав він.

Нагадаємо, НАТО планує координувати транспортування великої кількості поранених військовослужбовців подалі від лінії фронту в разі війни з росією, можливо, за допомогою госпітальних потягів, оскільки повітряна евакуація може бути недоступна.