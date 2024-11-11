Міністр оборони Південної Кореї запропонував надіслати до України моніторингову місію

Вони будуть націлені на діяльність солдат КНДР.

Міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хен під час засідання комітету з питань оборони південнокорейського парламенту наполягав на необхідності відправити в Україну групу спостерігачів, яка мала б стежити за північнокорейськими військовими на фронті.

Як повідомляє агентство Yonhap, міністр заявив, відправка такої місії в Україну має важливе значення для національних інтересів і не є рівнозначною розгортанню військ.

Він додав, що на разі уряд обмірковує надсилання групи моніторингу в Україну, її завдань та повноважень. Один із варіантів передбачає, що вона братиме участь в аналізі бойової тактики Північної Кореї та допитах захоплених військовослужбовців.

"Моніторингова група відрізняється від розгортання військ. Команда не є військовим підрозділом, який діє за командною системою і розгортається без зброї. Вона складатиметься з невеликої кількості професіоналів, які здійснюють короткостроковий візит", - сказав Кім.

Міністр зазначив, що розгортання такої моніторингової групи базуватиметься на потребах Сеула, а не на запиті ООН чи країни, яка перебуває у стані війни, маючи на увазі Україну.