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ПОЛІТИКА

Міністр оборони Португалії закликає до посилення оборонного внеску в НАТО через агресію росії

21 листопада 2024, 11:10
Міністр оборони Португалії закликає до посилення оборонного внеску в НАТО через агресію росії
Стоп росія
Мело підкреслив, що Португалія зобов'язана інвестувати більше коштів в оборону.

Міністр оборони Португалії Нуну Мело заявив про необхідність посилення національного внеску в європейську складову НАТО, наголосивши, що це зумовлено діями росії.

Про це повідомляє Euractiv.

"Не через Трампа, а через путіна", - зазначив він, виступаючи на закритті конгресу Асоціації аудиторів національних оборонних курсів у Військовій академії в Амадорі.

Міністр попередив, що росія вже функціонує в режимі військової економіки, а її інвестиції в оборону до 2025 року можуть перевищити загальний обсяг витрат 27 країн Європейського союзу.

"Це повинно змусити нас усіх замислитися", - звернувся він до президента Португалії Марселу Ребелу де Соуза і начальника штабу Збройних сил генерала Нунеша да Фонсека.

Мело підкреслив, що Португалія зобов'язана інвестувати більше коштів в оборону, цитуючи слова колишнього прем'єра Литви Андрюса Кубілюса. Він також зазначив, що уряд уже робить кроки в цьому напрямку, націлившись на досягнення 2% ВВП на оборонні витрати до 2029 року.

"Однак генеральний секретар НАТО нещодавно заявив, що 2% - це мінімум, і ця мета може бути підвищена до 3%", - додав міністр.

Говорячи про поточний геополітичний контекст, Мело охарактеризував його як "чреватий невизначеностями". Він також відзначив посилення російської агресії, включно з участю сил Північної Кореї.

"Добре, що ми розуміємо, яким шляхом рухається світ", - підсумував міністр.

ЗМІ повідомляють, що Трамп має намір зосередитися на завершенні війни між росією та Україною. За непідтвердженою інформацією, його команда розглядає можливість заморожування бойових дій на лінії фронту.

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