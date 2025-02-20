Міністр оборони США планує відправити у відставку генералів, чиї погляди суперечать політиці Трампа

Лишити посади можуть навіть голову Об’єднаного комітету начальників штабів збройних сил США генерал Чарльза Брауна.

Глава Пентагону Піт Гегсет вже до кінця цього тижня може відправити у відставку або зняти з посад деяких генералів і старших офіцерів, які виступали із заявами, що суперечать політиці президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє американський телеканал ABC News.

Звільнення загрожують топ військовим, які разом з колишнім міністром оборони Ллойдом Остіном працювали над просуванням у Пентагоні програм різноманітності, рівності та інклюзивності.

Так, серед ймовірних осіб, що можуть втратити роботу може бути голова Об’єднаного комітету начальників штабів збройних сил США генерал Чарльз Браун, а також список генералів та старших офіцерів, які можуть бути звільнені чи усунені з посад, уже певний час обговорюється в адміністрації Трампа.

Наразі їх кількість та терміни звільнення не вказуються, як і не відомо, чи присутнє прізвище Брауна в цьому списку.

Журналісти додлають, що в листопаді 2024 року після оголошення Трампа про номінацію Гегсета на пост глави Міноборони той заявляв про необхідність звільнення військових чиновників, які просували DEI чи критикували погляди Трампа, і в першу чергу генерала Брауна.

Однак після призначення шефом Пентагону Гегсет пом’якшив свою риторику і не акцентував на необхідності таких кадрових рішень.

Крім того, адміністрація Трампа наказала Пентагону скоротити витрати на 8%.