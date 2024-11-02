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ПОЛІТИКА

Міністр оборони США: Україна не здалася, а путін не досяг жодної зі своїх цілей

02 листопада 2024, 14:32
Міністр оборони США: Україна не здалася, а путін не досяг жодної зі своїх цілей
Фото: ЕРА
Натомість з лютого 2022-го в Україні загинули сотні тисяч росіян.

Міністр оборони США Ллойд Остін наголосив, що за весь час повномасштабної війни російський диктатор владімір путін не досягнув жодної зі своїх стратегічних цілей: український президент Володимир Зеленський не втік, Київ не впав, а Україна не здалася. У публікації для Foreign Affairs він назвав нашу державу важливою для США країною, додаючи, що для цього є чотири причини: 

  • війна є прямою загрозою європейській безпеці;
  • явним викликом союзникам Штатів по НАТО;
  • нападом на спільні цінності;
  • "лобовою атакою" на заснований на правилах міжнародний порядок, котрий гарантує безпеку. 

Натомість з лютого 2022-го в Україні загинули сотні тисяч росіян, а рф вже витратила на ведення бойових дій 200 млрд доларів, додав він. Тим часом Україна, яка сильно постраждала від "рук путіна", "стоїть непохитно і навіть зміцнилася". 

"Українська боротьба почалася з того, що солдати розставляли танкові пастки на вулицях Києва, а звичайні громадяни виготовляли коктейлі Молотова, щоб захистити свої домівки. Вона [боротьба] продовжується й сьогодні з випробуваними в боях українськими військовими та силами безпеки і українською оборонно-промисловою базою, що бурхливо розвивається", – пояснив він, нагадавши, що Україна виготовляє одні з кращих безпілотників у світі. 

Нагадаємо, що російські окупаційні війська захопили минулого тижня понад 200 квадратних кілометрів території України, що більше, ніж за будь-який інший момент цього року.

війна в УкраїніЛлойд Остінросія загроза

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