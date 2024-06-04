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Міністр оборони США відвідав Камбоджу на тлі зближення країни з Китаєм – Reuters

04 червня 2024, 17:35
Міністр оборони США відвідав Камбоджу на тлі зближення країни з Китаєм – Reuters
Фото: ЕРА
Пекін зміцнює зв'язки з цією країною Південно-Східної Азії.

У вівторок, 4 червня, міністр оборони США Ллойд Остін прибув до Камбоджі з коротким візитом. Причиною стало зростання занепокоєння з приводу посилення присутності Пекіна на ключовій військово-морській базі країни.

Про це повідомляє Reuters.

Вашингтон турбує рішення Камбоджі дозволити Китаю фінансувати модернізацію військово-морської бази Рім, яка розташована на ключовому водному шляху на узбережжі Сіамської затоки. Це може дати Пекіну новий форпост поблизу спірного Південно-Китайського моря, на більшу частину якого претендує Китай.

Крім того, минулого місяця Китай відправив два військові кораблі до Камбоджі і Східного Тимору.

"Це не той візит, який має на меті досягти значних результатів. Ми дуже чітко усвідомлюємо деякі виклики з обох сторін між Сполученими Штатами і Камбоджею в минулому, і я думаю, ми будемо дуже прямо і чітко говорити про те, як ми бачимо інтереси США", - сказав представник американського оборонного відомства.

Вашингтон сподівається, що прем'єр-міністр Камбоджі Хун Мане, який навчався у Вест-Пойнті, буде більш орієнтований на США, ніж попередник, його батько Хун Сен.

Минулого року після відставки з посади прем'єра Хун Сен став главою Сенату, а перед виборами 2023 року заявив місцевій газеті, що його син буде керувати за власною моделлю.

 

КитайКамбоджавійна в Україніросія окупанти

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