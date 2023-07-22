Міністр торгівлі США планує поїздку до Пекіну попри атаку на її відомство китайських хакерів

Міністр торгівлі Сполучених Штатів Джина Раймондо заявила, що продовжує планувати поїздку до Китаю пізніше цього року, попри підозри про причетність китайських хакерів до масштабної атаки на її відомство і злам робочої електронної пошти.

Про це повідомляє US News.

"Компанія Microsoft повідомила про виявлення хакерства, які базуються в Китаї, електронних скриньок Раймондо та ще групи високопоставлених чиновників США", - йдеться в матеріалі.

"Я справді планую поїхати до Китаю пізніше цього року. Ми плануємо поїздку зараз, однак це не означає, що ми вибачаємо будь-які злами чи порушення нашої безпеки", - заявила Міністерка торгівлі США.

За її словами, що адміністрації США потрібно бути жорстокою в захисті національної безпеки США, але також зменшувати напругу там, де це можливо, і шукати можливості для спільної роботи.

Раймондо додала, що під час візиту висловить китайській стороні серйозне занепокоєння спробами Китаю незаконно отримати американські технології та порушенням прав інтелектуальної власності, але також намагатиметься знайти шляхи для взаємовигідної торгівлі між США і КНР.

Міністр ще в травні заявила, що США не терпітимуть фактичної заборони Китаю на купівлю чипів пам’яті американської Micron Technology і тісно співпрацюють із союзниками, щоб подолати такий економічний примус.

Візит Раймондо стане черговим кроком адміністрації Байдена зі стабілізації американсько-китайських відносин і відновлення діалогів на високому рівні після відвідання Пекіна держсекретарем Ентоні Блінкеном в червні, міністром фінансів Джанет Єллен на початку липня та спецпредставником президента США з питань клімату Джоном Керрі, який два дні тому завершив чотириденну поїздку до Китаю.