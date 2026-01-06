Міністр війни США заявив про провал російської ППО під час операції у Венесуелі

Операція відбулася без втрат серед американських військовослужбовців.

Міністр війни США Піт Ґегсет заявив, що російські системи ППО не завадили американській операції у Венесуелі, в рамках якої затримали диктатора Ніколаса Мадуро.

Про це посадовець сказав у місті Ньюпорт Ньюс у Вірджинії під час загальнонаціонального туру "Арсенал свободи".

За словами глави Пентагону, кілька сотень американських військових змогли безперешкодно увійти до центральної частини Каракаса і затримати Мадуро і його дружину Сілію Флорес, яких у Вашингтоні звинувачують у наркотероризмі та незаконному зберіганні зброї. Посадовець зауважив, що операцію провели без втрат серед американських військових.

"Три ночі тому в центрі Каракаса, у Венесуелі, майже 200 наших найкращих американців увійшли до центру міста. Схоже, ті самі російські системи ППО спрацювали не надто добре, чи не так? У центрі Каракаса затримано обвинуваченого, розшукуваного американським правосуддям, без жодного загиблого американця, що відновило стримування", — наголосив Ґегсет

Він підкреслив, що військове відомство США зосереджене на випереджальних заходах, розробці нових оперативних концепцій, швидкому впровадженні передових технологій і довгострокових інвестиціях у військовий потенціал. Гегсет наголосив, що основною метою США є домінування, яке має стримувати потенційних ворогів від будь-яких викликів Сполученим Штатам.

"Ми усвідомлюємо, що живемо в нову еру конкуренції великих держав, боротьби поколінь за збереження миру за допомогою сили. І ми будемо готові прийняти цей виклик. Саме тому ми з гордістю називаємо себе Міністерством війни, а не Міністерством оборони. Не тому, що ми прагнемо війни, а тому, що ми справді розуміємо: щоб забезпечити мир, ми маємо бути готові стримувати війну і, якщо буде потрібно, рішуче перемогти", — підсумував Ґегсет.