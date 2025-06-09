Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Міністр закордонних справ Литви їхав до Києва крізь шквал ракет і дронів

09 червня 2025, 16:09
Міністр закордонних справ Литви їхав до Києва крізь шквал ракет і дронів
Фото: TVN24 BiS
Наразі він уже перебуває в українській столиці.

В понеділок, 9 чеврня, глава МЗС Литви Кястутіс Будріс прибув з візитом до Києва і розповів, що добирався до української столиці через "шквал ракет і дронів", які випустила росія.

Про це міністр написав в Х (Twitter). 

"Сьогодні вранці наш поїзд був змушений проїжджати через шквал ракет і безпілотників, що накрили міста Рівне і Дубно. Лише кілька днів тому в результаті удару по Харкову загинули і були поранені десятки людей, серед них діти", – йдеться у дописі він.

Міністр описав, що останнім часом армія рф посилила удари по українських об’єктах цивільної інфраструктури.

Будріс додав,що це навмисні акти терору, спрямовані на те, щоб зламати волю України.

"Але Україна стоїть твердо, захищаючи не тільки свою територію, а й принципи свободи і демократії в Європі. Фактично, Україна захищає Європу. Миру не буде досягнуто шляхом умиротворення. Світ повинен залишатися єдиним у підтримці України – військовій, економічній та політичній", – зазначив литовський політик. 

Також відомо, що в ході візиту Будріс зустрінеться зі своїм українським колегою Андрієм Сибігою, віцепрем’єркою з питань євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною, міністром стратегічних галузей промисловості Германом Сметаніним та секретарем РНБО Олександром Литвиненком.

Нагадаємо також, що сьогодні під час атаки рф на Україну - військові атакували авіабазу в рф: ймовірно знищено МіГ-31 з "Кинджалами".

 

Литвапідтримка України

Останні матеріали

Як Китай шпигує за росією. Секретний документ ФСБ – New York Times
Політика
Як Китай шпигує за росією. Секретний документ ФСБ – New York Times
Переклад iPress – 09 червня 2025, 16:36
Трамп проти Маска. Переможцем може стати алхімік MAGA Джей Ді Венс – The Times
Політика
Трамп проти Маска. Переможцем може стати алхімік MAGA Джей Ді Венс – The Times
Переклад iPress – 09 червня 2025, 12:39
Коротко про війну. Адміністрація Трампа боїться ескалації більше, ніж Байден – Філліпс О'Брайен
Політика
Коротко про війну. Адміністрація Трампа боїться ескалації більше, ніж Байден – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 08 червня 2025, 22:59
Виполювання тероризму. Як 22-річний садівник запобігатиме тероризму у США
Політика
Виполювання тероризму. Як 22-річний садівник запобігатиме тероризму у США
Переклад iPress – 06 червня 2025, 12:22
Європейська підтримка України залишається незмінною. А Німеччина посилює її – Мінна Аландер
Політика
Європейська підтримка України залишається незмінною. А Німеччина посилює її – Мінна Аландер
Переклад iPress – 06 червня 2025, 10:01
Україна переносить війну в росію. Хіба росія вже застосувала ядерну зброю? – Марк Тот і Джонатан Світ
Політика
Україна переносить війну в росію. Хіба росія вже застосувала ядерну зброю? – Марк Тот і Джонатан Світ
Переклад iPress – 06 червня 2025, 08:25
Китайська лазерна гармата Silent Hunter вже працює проти українських безпілотників в росії. Тим часом британці розробляють власну лазерну зброю – The Telegraph
Технології
Китайська лазерна гармата Silent Hunter вже працює проти українських безпілотників в росії. Тим часом британці розробляють власну лазерну зброю – The Telegraph
Переклад iPress – 05 червня 2025, 14:43
Удар безпілотників розпатрав російські ВПС. США та Європа теж вразливі до подібних атак – Washington Post та New York Times
Технології
Удар безпілотників розпатрав російські ВПС. США та Європа теж вразливі до подібних атак – Washington Post та New York Times
Переклад iPress – 05 червня 2025, 12:28
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється