Наразі він уже перебуває в українській столиці.

В понеділок, 9 чеврня, глава МЗС Литви Кястутіс Будріс прибув з візитом до Києва і розповів, що добирався до української столиці через "шквал ракет і дронів", які випустила росія.

Про це міністр написав в Х (Twitter).

"Сьогодні вранці наш поїзд був змушений проїжджати через шквал ракет і безпілотників, що накрили міста Рівне і Дубно. Лише кілька днів тому в результаті удару по Харкову загинули і були поранені десятки людей, серед них діти", – йдеться у дописі він.

Міністр описав, що останнім часом армія рф посилила удари по українських об’єктах цивільної інфраструктури.

Будріс додав,що це навмисні акти терору, спрямовані на те, щоб зламати волю України.

"Але Україна стоїть твердо, захищаючи не тільки свою територію, а й принципи свободи і демократії в Європі. Фактично, Україна захищає Європу. Миру не буде досягнуто шляхом умиротворення. Світ повинен залишатися єдиним у підтримці України – військовій, економічній та політичній", – зазначив литовський політик.

Також відомо, що в ході візиту Будріс зустрінеться зі своїм українським колегою Андрієм Сибігою, віцепрем’єркою з питань євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною, міністром стратегічних галузей промисловості Германом Сметаніним та секретарем РНБО Олександром Литвиненком.

Нагадаємо також, що сьогодні під час атаки рф на Україну - військові атакували авіабазу в рф: ймовірно знищено МіГ-31 з "Кинджалами".