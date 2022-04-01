ПОЛІТИКА НОВИНИПівнічноатлантична рада на рівні глав МЗС країн-членів збереться 7 січня на позачергове засідання, щоб обговорити нарощування військової потужності Росії в Україні та на її кордонах.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Міністри країн НАТО на екстреній зустрічі обговорять нарощування військ РФ і безпеку Європи
Позачергове віртуальне засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ відбудеться у форматі відеотелеконференції у п'ятницю, 7 січня 2022 року. Міністри закордонних справ країн НАТО обговорять нарощування військової потужності Росії в Україні та навколо неї і безпеку Європи загалом
Фото: firtka.if.ua
Про це повідомила пресслужба Альянсу у вівторок, пише "Європейська правда".
"Позачергове віртуальне засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ відбудеться у форматі відеотелеконференції у п'ятницю, 7 січня 2022 року. Міністри закордонних справ країн НАТО обговорять нарощування військової потужності Росії в Україні та навколо неї і безпеку Європи загалом", - заявили у НАТО.
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Засідання пройде під головуванням генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.
Як відомо, 17 грудня МЗС РФ оприлюднило "проєкти договорів" про фактично розподіл сфер впливу у Європі, які Москва хоче підписати з Північноатлантичним альянсом та з США. В одному з пунктів Росія пропонує країнам НАТО взяти на себе зобов'язання, що "виключають подальше розширення НАТО, у тому числі приєднання України, а також інших держав".
12 січня має пройти перша за 2,5 роки зустріч Ради Росія-НАТО.
До цього Сполучені Штати очікують на переговори з Росією в платформі Стратегічного діалогу з безпеки 10 січня.
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04 01 2022 14:42 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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