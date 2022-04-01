Міністри країн НАТО на екстреній зустрічі обговорять нарощування військ РФ і безпеку Європи Позачергове віртуальне засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ відбудеться у форматі відеотелеконференції у п'ятницю, 7 січня 2022 року. Міністри закордонних справ країн НАТО обговорять нарощування військової потужності Росії в Україні та навколо неї і безпеку Європи загалом

Північноатлантична рада на рівні глав МЗС країн-членів збереться 7 січня на позачергове засідання, щоб обговорити нарощування військової потужності Росії в Україні та на її кордонах.

Фото: firtka.if.ua

Про це повідомила пресслужба Альянсу у вівторок, пише "Європейська правда". "Позачергове віртуальне засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ відбудеться у форматі відеотелеконференції у п'ятницю, 7 січня 2022 року. Міністри закордонних справ країн НАТО обговорять нарощування військової потужності Росії в Україні та навколо неї і безпеку Європи загалом", - заявили у НАТО. Блінкен обговорив нарощування військ РФ з колегами з держав східного флангу НАТО Засідання пройде під головуванням генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга. Як відомо, 17 грудня МЗС РФ оприлюднило "проєкти договорів" про фактично розподіл сфер впливу у Європі, які Москва хоче підписати з Північноатлантичним альянсом та з США. В одному з пунктів Росія пропонує країнам НАТО взяти на себе зобов'язання, що "виключають подальше розширення НАТО, у тому числі приєднання України, а також інших держав". 12 січня має пройти перша за 2,5 роки зустріч Ради Росія-НАТО. До цього Сполучені Штати очікують на переговори з Росією в платформі Стратегічного діалогу з безпеки 10 січня. Читайте також: Столтенберг готовий скликати Раду НАТО-Росія вперше за 2,5 роки

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